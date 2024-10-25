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Ставка на паузу

Ставка на паузуВ пятницу, 14 февраля, состоится заседание совета директоров Банка России по денежно-кредитной политике. Опрошенные УрБК эксперты прогнозируют сохранение ключевой ставки ЦБ на уровне 21%. По их оценке, у регулятора пока недостаточно причин для смягчения или ужесточения монетарной политики.

Так, директор аналитического департамента «Цифра брокер» Ованес Оганисян назвал текущий уровень ставки «предельным».

«Ставку оставят без изменений. Банк России в своих решениях опирается на данные, которые фиксируют снижение темпов роста кредитования и даже спад, а также замедление темпов роста цен. Такие данные дают возможность для регулятора не идти на повышение ставки, но и снижать ставку у Банка России пока оснований нет. Сейчас выглядит, что текущий уровень ставки — предельный. Данные об устойчивом снижении темпов роста цен и снижении темпов роста кредитования будут сигнализировать возможность снижения ставки ЦБ. Это может случиться летом, а в лучшем случае, весной», — полагает О. Оганисян.

Директор аналитического департамента ИК «РЕГИОН» Валерий Вайсберг считает, что ставку и сигнал, скорее всего, оставят без изменений на фоне роста инфляции и более быстрых темпов роста экономики.

«Кредитные премии сохранятся на повышенном уровне, поскольку банки будут стремиться сохранить рентабельность капитала. Вместе с тем, прирост кредита, прежде всего, корпоративного, продолжит замедляться. Сохраняется вероятность дополнительного повышения ставки в текущем году, поскольку пока признаков замедления инфляции немного, а потребительский спрос сохраняется на высоком уровне. Однако повышение в марте пока представляется маловероятным, поскольку регулятору необходимо больше данных о том, как ранее принятые решения повлияли на экономику», — уверен Валерий Вайсберг.

Главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров, как и предыдущие аналитики, ожидает сохранения ключевой ставки на уровне 21%.

«Инфляция все еще остается высокой, несмотря на первые признаки сокращения спроса, это видно из оперативных данных. При принятии решения ЦБ будет смотреть на все компоненты спроса, кредит и доходы населения. Динамика кредитования сейчас складывается ниже целевого уровня ЦБ. Доходы населения и заработные платы обычно публикуются с большим лагом, но данные HH.ru говорят о продолжении снижения спроса на труд и, следовательно, будет замедляться рост номинальных заработных плат. Для повышения ставки нет необходимости, учитывая наметившийся тренд на стабилизацию спроса. Для снижения недостаточно данных о глубине и устойчивости этого снижения», — заявил И. Федоров.

Он также добавляет, что ставки по вкладам уже начали снижаться на ожидании снижения ставки во втором полугодии.

«Консенсус считает неизбежным снижение ставки в текущем году, основной вопрос — когда и до какого уровня будет снижена ставка. В базовом варианте ожидаем снижение ключевой ставки в июне, но, возможно, цикл начнется раньше, в апреле, если замедление экономики будет быстрее, чем этого ожидает Банк России. Ключевая ставка к концу года может быть снижена до 16%», — отмечает Илья Федоров.

Руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая считает маловероятным дальнейшее повышение ключевой ставки.

«В нашем базовом сценарии мы прогнозируем пик ключевой ставки на уровне 21%, начало ее снижения не ранее середины 2025 года и снижение до 17-18% к концу года. Необходимыми предпосылками для снижения ключевой ставки должны стать устойчивое замедление текущей сезонно-скорректированной инфляции и снижение инфляционных ожиданий. По итогам февральского заседания ЦБ можем обновить прогноз», — рассказала О. Беленькая

Отметим, что в августе 2023 года совет директоров Банка России в ходе внеочередного заседания повысил ключевую ставку на 350 базисных пунктов. В сентябре — еще на 100, в октябре — на 200, в декабре — на 100. Таким образом, к концу 2023 года ставка составляла 16%. На этом уровне она сохранялась до июля 2024 года. Тогда совет директоров регулятора принял решение о повышении индикатора до 18% годовых. В сентябре ставку повысили до 19%, в октябре — до 21%. В декабре 2024 года регулятор оставил ставку без изменения.

Фото с сайта cbr.ru
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