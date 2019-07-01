В России базовый индекс роста платы за жилищно-коммунальные услуги в 2025 году достигнет десятилетнего максимума

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В Екатеринбурге и Челябинске рост тарифов ЖКХ превысил предельные индексы

УрБК, Москва, 01.07.2019. В 10 городах-миллионниках России реальный рост тарифов ЖКХ с 1 июля 2019 года превысил ...

Правительство РФ ограничило рост цен на услуги ЖКХ уровнем инфляции

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УрБК, Екатеринбург, 24.03.2010. Региональная энергетическая комиссия Свердловской области внесла изменения в ...