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В России базовый индекс роста платы за жилищно-коммунальные услуги в 2025 году достигнет десятилетнего максимума

УрБК, Москва, 27.06.2025. В России базовый индекс роста платы за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) в среднем по стране в 2025 году достигнет десятилетнего максимума и составит 13,4%, что на 3,4 процентного пункта выше, чем в 2024-м. Об этом говорится в обзоре Института проблем естественных монополий (ИПЕМ).

Отмечается, что вопреки установленному в 2015 году размеру базового индекса роста платы за ЖКУ для каждого субъекта (а также допустимое отклонение по муниципалитетам при принятии решений регионами), региональные индексы также растут. Показатель оказался выше прошлогоднего в 77 субъектах РФ, в шести — ниже, в двух — на прежнем уровне.

По итогам проведенного ИПЕМ анализа ситуации в 20 крупнейших по численности населения регионах (без Москвы и Санкт-Петербурга) выявлены случаи установления муниципалитетами окончательных индексов платы сверх рамок, принятых правительством — даже с учетом допустимого отклонения.

Такие случаи зафиксированы в Кемеровской, Московской и Свердловской областях. В 2024 году индексы по муниципалитетам также были выше базового, но все же укладывались в разрешенные отклонения.

Так, в декабре 2024 года власти Свердловской области объявляли о пересмотре тарифов на коммунальные услуги в сторону увеличения, объясняя повышение необходимостью модернизации коммунальных систем.

Между тем, рекордный рост тарифов на ЖКУ аналитики в своем обзоре называют «компромиссным».

Они поясняют, что с одной стороны, он почти вдвое опережает ожидаемую инфляцию (по прогнозу Минэкономики — 7,6%), с другой — компенсирует «недобор» 2020–2022 годов, когда индекс был ниже инфляции.

При этом в ИПЕМ видят предпосылки для возможного снижения темпов роста тарифов в ближайшие годы — за счет динамики цен на оборудование в отрасли. Если в 2022–2023 годах оно дорожало быстрее, чем повышался индекс платы за ЖКУ, то в 2024-м период опережающего роста цен завершился, а «ожидаемые значения накопленного итога индекса платы и инфляции за 2015–2025 годы оказываются сопоставимыми».
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