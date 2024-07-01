В Академическом районе Екатеринбурга выпускники школ продолжили традицию высаживать декоративные яблони

УрБК, Екатеринбург, 27.06.2025. Выпускники школ Академического района Екатеринбурга продолжили традицию отличников учебы прошлых лет, высадив 14 декоративных яблонь в «золотом саду выпускников». Молодые саженцы, образовавшие новую аллею, будут расти рядом с храмом святых Божиих строителей, сообщает пресс-служба АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС»).



«Мы очень рады видеть ребят, которые продолжают замечательную традицию: высадку «золотого сада». В этом году у нас в Академическом районе 87 медалистов и семь «стобальников»! Дорогие ребята, вы уже поняли, что такое достигать целей, и что успех — это кропотливый труд и большое напряжение, за которыми следует реализация тех целей, которые вы перед собой ставите. Я желаю вам такого же и в жизни: уверено строить свою карьеру, жизнь, семьи — реализовывать себя и достигать всех поставленных задач», — поприветствовал выпускников глава Академического района Николай Смирнягин.



Генеральный директор АО СЗ «РСГ-Академическое» Сергей Ланцов также пожелал выпускникам успехов в будущей карьере, которую можно строить прямо в восьмом районе города, который уже становится уральским наукоградом.



«У вас позади 11 лет напряженной учебы, труда: вы не просто закончили школу, а вы блестяще закончили школу. Вы поистине «золотые головы» нашего района, которые не просто получили аттестаты и медали, а показали нам всем, что готовы к решению любых задач. Вы целеустремленные и заряженные на результат, который превосходит любые наши ожидания. И это значит, что вы — то поколение, те молодые люди, которые готовы двигать дальше наш район, наш город, наш регион и в целом страну на более высокие рубежи. Именно такие молодые люди нужны в нашем строящемся наукограде! Поэтому я бы хотел в будущем видеть вас снова здесь в качестве уже молодых специалистов, экспертов, которые будут продвигать наш наукоград», — подчеркнул Сергей Ланцов.



О символизме традиции высаживать руками медалистов яблоневые или грушевые аллеи рядом с главным храмом района рассказал настоятель храма святых Божиих Строителей иерей Даниил Рябинин.



«Для нас всех сегодня памятный и значимый день: высадка сада выпускников, который символизирует целеустремленность и движение вверх, ведь дерево — это символ жизни. И мы желаем вам, чтобы те задачи и цели, которые вы себе ставите, осуществлялись. Чтобы вы своими достижениями радовали родителей и, конечно, помнили всегда о своих первых учителях. И поэтому мы желаем вам в этот светлый и замечательный день благословения в предстоящих достижениях, в предстоящих трудах, которые будут в вашей жизни», — отметил Даниил Рябинин.



Впереди у отличников школ Академического района — получение аттестатов и выпускные балы.