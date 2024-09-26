В Академическом районе Екатеринбурга отметили первый юбилей храма Святых Божиих строителей

УрБК, Екатеринбург, 20.08.2025. В Академическом районе Екатеринбурга отметили десятилетие со дня первой литургии в храме Святых Божиих строителей. Праздничное богослужение в честь праздника возглавил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, сообщает пресс-служба АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС»).
К юбилею храм получил в дар икону преподобных Авакума, Серафима и Мордавия. Особое внимание также было уделено людям, благодаря которым храм появился в Академическом. Митрополит вручил орден преподобного Андрея Иконописца члену совета директоров АО СЗ «РСГ-Академическое» Алексею Воробьеву, отметив его личный вклад в становление прихода.
«Мы выбрали место, владыка Викентий благословил, и храм начали строить всем миром. Сегодня, спустя 10 лет после первой службы, мы видим, как Академический растет и хорошеет. Вот так, в единстве, наша страна будет преображаться, радоваться жизни и нести счастье подрастающему поколению», — сказал Алексей Воробьев.
Кроме того, награды были вручены и другим участникам развития прихода и района. Так, генеральный директор АО СЗ «РСГ-Академическое» Сергей Ланцов и генеральный директор УК «Академический» Андрей Сизов были награждены Орденом праведного Симеона Верхотурского I степени, глава администрации Академического района Николай Смирнягин и руководитель филиала ООО «Объединенная служба заказчика» в городе Екатеринбурге Александр Кудрявцев — Медалями святых Царственных Страстотерпцев I степени.
Отметим, что храм Святых Божиих строителей был построен в 2015 году и стал духовным центром района. Его архитектура выполнена в стиле «уральского барокко» XVIII века. В двухъярусном здании расположены главный храм во имя святителя Алексия Московского, два придела и нижняя крестильня.
Напомним, что в 2025 году ГК «КОРТРОС» отметила
20-летие со дня старта проекта «Академический». Сегодня в восьмом районе Екатеринбурга проживает 170 тысяч человек, из них 100 тысяч — в домах от ГК «КОРТРОС». Всего за 20 лет компания реализовала в «Академическом» 2,45 млн кв. м жилья, а также в этой локации построено 15 детских садов и шесть школ. За счет инвестиций девелопера в районе возведено новое здание администрации, оказывается поддержка сотрудникам социально-педагогического состава, образовательные учреждения оснащаются необходимой материально-технической базой. Внедрение инновационной системы видеонаблюдения сделало «Академический» в 10 раз безопасней, чем остальные городские территории. Сегодня это самый молодой и динамично развивающийся район в Екатеринбурге, где показатели рождаемости на 36% выше, чем в общем по Свердловской области.Фото предоставлены пресс-службой АО СЗ «РСГ-Академическое»