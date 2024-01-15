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В Академическом районе Екатеринбурга установили архитектурную подсветку для храма святых Божиих Строителей

УрБК, Екатеринбург, 05.02.2024. В Екатеринбурге у храма святых Божиих Строителей появилась архитектурная подсветка. Расходы на световое оформление взял на себя девелопер восьмого района АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС»).

В Академическом районе Екатеринбурга установили архитектурную подсветку для храма святых Божиих Строителей
Фото предоставлено пресс-службой АО СЗ «РСГ-Академическое»

«Получилось красиво! Теперь храм, который и так является местом притяжения всех жителей и гостей Академического района, еще и светится по вечерам, ночью и ранним утром, что делает наш район еще красивее. Однако, храм нужно и дальше продолжать облагораживать, то есть доводить до такого состояния, чтобы сердце радовалось тому, что нами тут было сделано. И чтобы это все осталось дальнейшим поколениям, которые будут жить в Академическом районе, ходить в этот храм», — цитирует пресс-служба застройщика председателя совета директоров АО СЗ «РСГ-Академическое» Виктора Киселева.

Напомним, что храм был заложен в августе 2010 года, а первое богослужение здесь состоялось летом 2015 года. Главный колокол религиозного сооружения был отлит на средства, пожертвованные жителями и меценатами Академического района. Кроме того, в храме есть несколько старинных икон, которые передал в дар заместитель председателя Заксобрания Свердловской области член совета директоров АО СЗ «РСГ-Академическое» Виктор Маслаков.
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