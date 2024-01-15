В Академическом районе Екатеринбурга установили архитектурную подсветку для храма святых Божиих Строителей

Службу в праздник Обрезания Господня и день памяти святителя Василия Великого, Божественную литургию в храме святых ...07.01.2021 Благовещенскому храму в Академическом на Рождество подарили старинную икону
УрБК, Екатеринбург, 07.01.2021. Благовещенский храм Святых божиих строителей, расположенный в Академическом районе ...15.06.2018 В Академическом районе Екатеринбурга 17 июня заложат новый храм
УрБК, Екатеринбург, 15.06.2018. В Академическом районе Екатеринбурга 17 июня будет заложен еще один храм. Его построят ...19.08.2015 В храме в Академическом районе прошла первая литургия
УрБК, Екатеринбург, 19.08.2015. В праздник Преображения Господня в строящемся храме Святых Божиих строителей в ...17.08.2015 В новом храме в Академическом районе пройдет первая литургия
УрБК, Екатеринбург, 17.08.2015. 19 августа в праздник Преображения Господня в строящемся храме Святых Божиих строителей ...