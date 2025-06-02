В Преображенском парке Екатеринбурга прошли масштабные гуляния в честь в честь 20-летия проекта «Академический»

УрБК, Екатеринбург, 02.06.2025. В Преображенском парке Екатеринбурга прошли масштабные гуляния в честь 20-летия проекта «Академический». Большой праздник для горожан организовал флагманский девелопер восьмого района Екатеринбурга — АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС»). К Мероприятия также были приурочены Международному Дню защиты детей, сообщает пресс-служба застройщика.
С юбилеем района и с Днем защиты детей академчан поздравил депутат городской думы Екатеринбурга Михаил Матвеев.
«Кроме юбилея Академического района, сегодня есть еще один повод, который отмечают во многих странах мира. Это Международный день защиты детей. И одна из задач этого праздника — привлечь внимание взрослых к правам детей, чтобы понимать, насколько они соблюдаются, в том числе право на счастливое детство. Мне кажется, что в Академическом делается достаточно много, чтобы детство было счастливым, потому что детские сады и школы, которые построены здесь, действительно являются уникальными с точки зрения своей архитектуры и своей начинки. Словом, всего того, что в них есть, чтобы ребенок имел возможность развиваться как полноценная личность», — сказал Михаил Матвеев.
В течение дня маленьких и взрослых гостей праздника ждали квест «Пять ключей Академического», множество развлекательных активностей, граффити-марафон, розыгрыши призов и интерактивы с участием различных поколений восьмого района Екатеринбурга. В рамках праздника прошел традиционный парад «Двойная радость» — с участием близнецов и двойняшек.
В течение праздника также были разыграны 20 стильных праздничных тортов — в честь 20-летия проекта «Академический», каждый из которых выполнен в единственном экземпляре.
Поздравляя собравших на праздник горожан, генеральный директор АО СЗ «РСГ-Академическое» Сергей Ланцов отметил, что основатель районе не собирается останавливаться на достигнутом и собирается еще более активно развивать эту территорию.
«Нам нравится вместе с вами развивать наш район. Я считаю, что 20 лет — это только рубеж, за которым открываются дополнительные возможности для развития нашего района. Давайте сделаем его вместе еще лучше, еще краше, еще комфортнее», — сказал Сергей Ланцов.
Перед выступлением хедлайнера праздника кавер-группа исполнила финальную песню, подготовленную специально в честь юбилея «Академического». Песня про район под популярный мотив превратилась в массовое караоке: каждый участник праздника смог подпевать музыкантам благодаря титрам, которые транслировались на экраны рядом со сценой в Преображенском парке.
Главным подарком гостям и жителям района стало выступление приглашенной звезды: с 20-летием проект «Академический» поздравила певица МакSим.Фото предоставлены пресс-службой АО СЗ «РСГ-Академическое»