УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
02.06.2025

В Преображенском парке Екатеринбурга прошли масштабные гуляния в честь в честь 20-летия проекта «Академический»

УрБК, Екатеринбург, 02.06.2025. В Преображенском парке Екатеринбурга прошли масштабные гуляния в честь 20-летия проекта «Академический». Большой праздник для горожан организовал флагманский девелопер восьмого района Екатеринбурга — АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС»). К Мероприятия также были приурочены Международному Дню защиты детей, сообщает пресс-служба застройщика.

В Преображенском парке Екатеринбурга прошли масштабные гуляния в честь в честь 20-летия проекта «Академический»

С юбилеем района и с Днем защиты детей академчан поздравил депутат городской думы Екатеринбурга Михаил Матвеев.

«Кроме юбилея Академического района, сегодня есть еще один повод, который отмечают во многих странах мира. Это Международный день защиты детей. И одна из задач этого праздника — привлечь внимание взрослых к правам детей, чтобы понимать, насколько они соблюдаются, в том числе право на счастливое детство. Мне кажется, что в Академическом делается достаточно много, чтобы детство было счастливым, потому что детские сады и школы, которые построены здесь, действительно являются уникальными с точки зрения своей архитектуры и своей начинки. Словом, всего того, что в них есть, чтобы ребенок имел возможность развиваться как полноценная личность», — сказал Михаил Матвеев.

В течение дня маленьких и взрослых гостей праздника ждали квест «Пять ключей Академического», множество развлекательных активностей, граффити-марафон, розыгрыши призов и интерактивы с участием различных поколений восьмого района Екатеринбурга. В рамках праздника прошел традиционный парад «Двойная радость» — с участием близнецов и двойняшек.

В Преображенском парке Екатеринбурга прошли масштабные гуляния в честь в честь 20-летия проекта «Академический»

В течение праздника также были разыграны 20 стильных праздничных тортов — в честь 20-летия проекта «Академический», каждый из которых выполнен в единственном экземпляре.

Поздравляя собравших на праздник горожан, генеральный директор АО СЗ «РСГ-Академическое» Сергей Ланцов отметил, что основатель районе не собирается останавливаться на достигнутом и собирается еще более активно развивать эту территорию.

«Нам нравится вместе с вами развивать наш район. Я считаю, что 20 лет — это только рубеж, за которым открываются дополнительные возможности для развития нашего района. Давайте сделаем его вместе еще лучше, еще краше, еще комфортнее», — сказал Сергей Ланцов.

Перед выступлением хедлайнера праздника кавер-группа исполнила финальную песню, подготовленную специально в честь юбилея «Академического». Песня про район под популярный мотив превратилась в массовое караоке: каждый участник праздника смог подпевать музыкантам благодаря титрам, которые транслировались на экраны рядом со сценой в Преображенском парке.

В Преображенском парке Екатеринбурга прошли масштабные гуляния в честь в честь 20-летия проекта «Академический»

Главным подарком гостям и жителям района стало выступление приглашенной звезды: с 20-летием проект «Академический» поздравила певица МакSим.

Фото предоставлены пресс-службой АО СЗ «РСГ-Академическое»
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
26.05.2025 В Екатеринбурге 1 июня ГК «КОРТРОС» организует масштабный праздник в честь 20-летия проекта «Академический»

УрБК, Екатеринбург, 26.05.2025. Флагманский девелопер восьмого района Екатеринбурга — АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит ...

07.08.2024 В Академическом районе Екатеринбурга отмечают День строителя

УрБК, Екатеринбург, 07.08.2024. В Академическом районе Екатеринбурга сегодня в полдень начались мероприятия, ...

25.07.2024 В Академическом районе Екатеринбурга 7 августа пройдет празднование Дня строителя

УрБК, Екатеринбург, 25.07.2024. В Академическом районе Екатеринбурга 7 августа состоится празднование в честь Дня ...

04.06.2024 В Академическом районе Екатеринбурга мероприятия в честь Дня защиты детей посетило около 5 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 04.06.2024. Мероприятия в честь Дня защиты детей, которые прошли 1 июня в Академическом районе ...

24.12.2018 В Преображенском парке Академического района Екатеринбурга открыли ледовый городок

УрБК, Екатеринбург, 24.12.2018. В Преображенском парке Академического района Екатеринбурга начал работу ледовый ...

Популярные новости
14.05.2025Алексей Баженов: Индустрия моды нуждается в децентрализации14.05.2025Вынос киосков04.06.2025Свердловские школьники стали чаще готовиться к экзаменам онлайн16.05.2025Прокуратура Екатеринбурга направила в суд уголовное дело о хищении нефтепродуктов стоимостью более 3,4 млн рублей12.05.2025Михаил Хорьков о ситуации на вторичном рынке жилья Екатеринбурга
Архив новостей
Июнь 2025 (204)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Март 2025 (578)
Февраль 2025 (562)
Январь 2025 (473)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18