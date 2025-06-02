В Преображенском парке Екатеринбурга прошли масштабные гуляния в честь в честь 20-летия проекта «Академический»

Фото предоставлены пресс-службой АО СЗ «РСГ-Академическое»

УрБК, Екатеринбург, 02.06.2025. В Преображенском парке Екатеринбурга прошли масштабные гуляния в честь 20-летия проекта «Академический». Большой праздник для горожан организовал флагманский девелопер восьмого района Екатеринбурга — АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС»). К Мероприятия также были приурочены Международному Дню защиты детей, сообщает пресс-служба застройщика.С юбилеем района и с Днем защиты детей академчан поздравил депутат городской думы Екатеринбурга Михаил Матвеев.«Кроме юбилея Академического района, сегодня есть еще один повод, который отмечают во многих странах мира. Это Международный день защиты детей. И одна из задач этого праздника — привлечь внимание взрослых к правам детей, чтобы понимать, насколько они соблюдаются, в том числе право на счастливое детство. Мне кажется, что в Академическом делается достаточно много, чтобы детство было счастливым, потому что детские сады и школы, которые построены здесь, действительно являются уникальными с точки зрения своей архитектуры и своей начинки. Словом, всего того, что в них есть, чтобы ребенок имел возможность развиваться как полноценная личность», — сказал Михаил Матвеев.В течение дня маленьких и взрослых гостей праздника ждали квест «Пять ключей Академического», множество развлекательных активностей, граффити-марафон, розыгрыши призов и интерактивы с участием различных поколений восьмого района Екатеринбурга. В рамках праздника прошел традиционный парад «Двойная радость» — с участием близнецов и двойняшек.В течение праздника также были разыграны 20 стильных праздничных тортов — в честь 20-летия проекта «Академический», каждый из которых выполнен в единственном экземпляре.Поздравляя собравших на праздник горожан, генеральный директор АО СЗ «РСГ-Академическое» Сергей Ланцов отметил, что основатель районе не собирается останавливаться на достигнутом и собирается еще более активно развивать эту территорию.«Нам нравится вместе с вами развивать наш район. Я считаю, что 20 лет — это только рубеж, за которым открываются дополнительные возможности для развития нашего района. Давайте сделаем его вместе еще лучше, еще краше, еще комфортнее», — сказал Сергей Ланцов.Перед выступлением хедлайнера праздника кавер-группа исполнила финальную песню, подготовленную специально в честь юбилея «Академического». Песня про район под популярный мотив превратилась в массовое караоке: каждый участник праздника смог подпевать музыкантам благодаря титрам, которые транслировались на экраны рядом со сценой в Преображенском парке.Главным подарком гостям и жителям района стало выступление приглашенной звезды: с 20-летием проект «Академический» поздравила певица МакSим.