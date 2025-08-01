УралБизнесКонсалтинг
Вчера, 17:15

В Преображенском парке Академического района Екатеринбурга отпраздновали День строителя

УрБК, Екатеринбург, 11.08.2025. В Преображенском парке Академического района Екатеринбурга 7 августа по традиции отпраздновали День строителя. На большой праздничной площадке, организованной основателем и ведущим девелопером восьмого района АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС»), собрались компании-застройщики, подрядчики и тысячи горожан.

В Преображенском парке Академического района Екатеринбурга отпраздновали День строителя

Для строителей — представителей мастер-девелопера Академического района и его подрядчиков — самым важным событием стало награждение почетными грамотами и благодарственными письмами за многолетний добросовестный труд, высокие показатели в производственной деятельности и личный вклад в развитие строительного комплекса Свердловской области.

«Наш район развивается небывалыми темпами: ежегодно число жителей увеличивается на 10-15 тысяч человек. Таких результатов сегодня нет ни у одного девелоперского проекта в стране! И все это заслуга наших строителей, которые несмотря на непростые погодные условия на Урале и не самую благоприятную ситуацию в экономике, продолжают свое дело и вводят новые дома», — отметил на торжественной церемонии открытия Дня строителя генеральный директор АО СЗ «РСГ-Академическое» Сергей Ланцов.

В Преображенском парке Академического района Екатеринбурга отпраздновали День строителя

Праздник стал еще одним подтверждением динамичного развития площадки комплексного освоения территории «Академический». Напомним, что 1 июня здесь уже отмечали 20-летие проекта: ведущий девелопер района АО СЗ «РСГ-Академическое» также организовал торжество в Преображенском парке.

«В этом году наш профессиональный праздник День строителя совпал с другой значимой датой — с 20-летием нашего девелоперского проекта комплексного освоения территории «Академический». Примечательно, что все, что мы с вами видим сейчас вокруг: Преображенский парк, современные жилые кварталы, спортивные и детские площадки, школы, садики, дороги, возвели здесь люди, связанные со строительной отраслью. Строители никогда не создают для себя, они строят для других: чтобы было комфортно и уютно тем, кто будет жить потом в их домах, районах, городах… Но строители умеют не только строить и созидать, еще они умеют делиться радостью и хорошим настроением с окружающими. Поэтому мы свой профессиональный праздник по традиции отмечаем вместе с жителями Академического района», — подчеркнул председатель совета директоров АО СЗ «РСГ-Академическое» Виктор Киселев.

В Преображенском парке для гостей мероприятия в честь Дня строителя были организованы различные развлекательные активности, конкурсы и розыгрыши. На выставке строительной техники самые маленькие гости праздника смогли исследовать различные виды спецмашин — от экскаваторов до подъемных кранов.

В Преображенском парке Академического района Екатеринбурга отпраздновали День строителя

Кроме того, организаторы обустроили интерактивные зоны для горожан всех возрастов: гости собирали гигантский тетрис, пробовали себя в роли монтажников окон и даже создавали цветочные композиции. Аниматоры и сказочные герои развлекали детей, а у поклонников спорта была возможность посмотреть дружеский матч по мини-футболу между строительными бригадами.

Вечер завершился живым концертом кавер-группы «Награни» и розыгрышем ценных призов, среди которых были стиральная машина, пылесос и электровелосипед.

Отметим, что проект «Академический» — крупнейшая площадка комплексного освоения территории в России и Европе. Сегодня в зоне проекта «КОРТРОС» проживает свыше 100 тыс. человек, работает шесть школ и 15 детских садов, торговый центр и обширные парки. В 2021 году Академический район стал полноценной административной единицей города и продолжает расти, оставаясь одной из самых комфортных, современных и безопасных территорий для жизни в столице Урала.

Фото предоставлены пресс-службой АО СЗ «РСГ-Академическое»
