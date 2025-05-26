Средняя зарплата в размещенных на биржах труда Свердловской области вакансиях составляет 46,9 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 26.06.2025. Средняя зарплата в вакансиях, размещенных на биржах труда Свердловской области, в январе-мае 2025 года составила 46,9 тыс. руб. Об этом говорится в исследовании регионального департамента по труду и занятости.



Отметим, что за аналогичный период прошлого года показатель составлял 39,9 тыс. руб.