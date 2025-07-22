УралБизнесКонсалтинг
Сегодня, 10:09

Средняя зарплата в размещенных на свердловских биржах труда вакансиях достигла 46 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 01.09.2025. Средняя зарплата в вакансиях, размещенных на биржах труда Свердловской области, в январе-июле 2025 года составила 45,9 тыс. руб. Об этом говорится в исследовании регионального департамента по труду и занятости.

Отметим, что за аналогичный период прошлого года показатель составлял 39,7 тыс. руб.

УрБК писал ранее, что средняя зарплата на Среднем Урале (по полному кругу организаций) в июне составила 93 тыс. 921 руб. Это на 17,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. На конец августа в регионе не было ни одной отрасли, где зарплата за год снизилась.
