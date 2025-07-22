Средняя зарплата в размещенных на свердловских биржах труда вакансиях достигла 46 тыс. рублей

Материалы по теме

Средняя зарплата в размещенных на биржах труда Свердловской области вакансиях составляет 46,1 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 22.01.2025. Средняя зарплата в вакансиях, размещенных на биржах труда Свердловской области, в ...

Средняя зарплата в размещенных на биржах труда Свердловской области вакансиях составляет 46,9 тыс. рублей

Средняя зарплата в вакансиях, размещенных на биржах труда Свердловской области, в январе-мае 2025 года составила 46,9 ...

Средняя зарплата в размещенных на биржах труда Свердловской области вакансиях составляет 46,9 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 26.06.2025. Средняя зарплата в вакансиях, размещенных на биржах труда Свердловской области, в ...

Средняя зарплата в размещенных на биржах труда Свердловской области вакансиях составляет 47,6 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 26.05.2025. Средняя зарплата в вакансиях, размещенных на биржах труда Свердловской области, в ...

Средняя зарплата в размещенных на биржах труда Среднего Урала вакансиях составляет 24,9 тыс. рублей

Средняя зарплата в вакансиях, размещенных на биржах труда Свердловской области, в январе-ноябре 2021 года составила ...