Средняя зарплата в размещенных на биржах труда Свердловской области вакансиях составляет 46,1 тыс. рублей

Средняя зарплата в вакансиях, размещенных на биржах труда Свердловской области, в январе-мае 2025 года составила 46,9 ...26.06.2025 Средняя зарплата в размещенных на биржах труда Свердловской области вакансиях составляет 46,9 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 26.06.2025. Средняя зарплата в вакансиях, размещенных на биржах труда Свердловской области, в ...26.05.2025 Средняя зарплата в размещенных на биржах труда Свердловской области вакансиях составляет 47,6 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 26.05.2025. Средняя зарплата в вакансиях, размещенных на биржах труда Свердловской области, в ...29.12.2021 Средняя зарплата в размещенных на биржах труда Среднего Урала вакансиях составляет 24,9 тыс. рублей
Средняя зарплата в вакансиях, размещенных на биржах труда Свердловской области, в январе-ноябре 2021 года составила ...20.07.2021 Средняя зарплата в размещенных на биржах труда Среднего Урала вакансиях составляет 24,5 тыс. рублей
Средняя зарплата в вакансиях, размещенных на биржах труда Свердловской области, в январе-июне 2021 года составила 24,5 ...