Средняя зарплата в размещенных на биржах труда Свердловской области вакансиях составляет 46,1 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 22.01.2025. Средняя зарплата в вакансиях, размещенных на биржах труда Свердловской области, в январе-июне 2025 года составила 46 тыс. 076 руб. Об этом говорится в исследовании регионального департамента по труду и занятости.



Отметим, что средняя зарплата в регионе, по данным Свердловскстата, за четыре месяца 2025 года составила 84 тыс. 630 руб. в месяц.