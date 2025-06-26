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Средняя зарплата в размещенных на биржах труда Свердловской области вакансиях составляет 46,1 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 22.01.2025. Средняя зарплата в вакансиях, размещенных на биржах труда Свердловской области, в январе-июне 2025 года составила 46 тыс. 076 руб. Об этом говорится в исследовании регионального департамента по труду и занятости.

Отметим, что средняя зарплата в регионе, по данным Свердловскстата, за четыре месяца 2025 года составила 84 тыс. 630 руб. в месяц.
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