Средняя зарплата в размещенных на биржах труда Среднего Урала вакансиях составляет 28,6 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 18.01.2023. Средняя зарплата в вакансиях, размещенных на биржах труда Свердловской области, в январе-декабре 2022 года составила 28,6 тыс. руб. Об этом говорится в исследовании регионального департамента по труду и занятости.
Отметим, что в январе-ноябре 2022 года этот показатель составлял 28,2 тыс. руб.
Средняя зарплата в вакансиях, размещенных на биржах труда Свердловской области, в январе-ноябре 2022 года составила ...15.12.2022 Средняя зарплата в размещенных на биржах труда Среднего Урала вакансиях составляет 28,2 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 15.12.2022. Средняя зарплата в вакансиях, размещенных на биржах труда Свердловской области, в ...18.11.2022 Средняя зарплата в размещенных на биржах труда Среднего Урала вакансиях составляет 27,7 тыс. рублей
Средняя зарплата в вакансиях, размещенных на биржах труда Свердловской области, в январе-октябре 2022 года составила ...26.07.2022 Средняя зарплата в размещенных на биржах труда Среднего Урала вакансиях составляет 26,2 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 26.07.2022. Средняя зарплата в вакансиях, размещенных на биржах труда Свердловской области, в ...23.06.2022 Средняя зарплата в размещенных на биржах труда Среднего Урала вакансиях составляет 26,4 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 23.06.2022. Средняя зарплата в вакансиях, размещенных на биржах труда Свердловской области, в ...