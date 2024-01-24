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Средняя зарплата в размещенных на биржах труда Свердловской области вакансиях составляет 37,3 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 26.02.2024. Средняя зарплата в вакансиях, размещенных на биржах труда Свердловской области, в январе 2024 года составила 37,3 тыс. руб. Об этом говорится в исследовании регионального департамента по труду и занятости.

Отметим, что в декабре 2023 года этот показатель составлял 35,5 тыс. руб.
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