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Средняя зарплата в размещенных на биржах труда Среднего Урала вакансиях составляет 32,7 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 27.02.2023. Средняя зарплата в вакансиях, размещенных на биржах труда Свердловской области, в январе составила 32,7 тыс. руб. Об этом говорится в исследовании регионального департамента по труду и занятости.

Отметим, что в январе-декабре 2022 года этот показатель составлял 28,6 тыс. руб.

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