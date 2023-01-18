Средняя зарплата в размещенных на биржах труда Среднего Урала вакансиях составляет 32,7 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 27.02.2023. Средняя зарплата в вакансиях, размещенных на биржах труда Свердловской области, в январе составила 32,7 тыс. руб. Об этом говорится в исследовании регионального департамента по труду и занятости.



Отметим, что в январе-декабре 2022 года этот показатель составлял 28,6 тыс. руб.