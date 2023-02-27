Средняя зарплата в размещенных на биржах труда Среднего Урала вакансиях составляет 33,3 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 17.03.2023. Средняя зарплата в вакансиях, размещенных на биржах труда Свердловской области, в январе-феврале составила 33,3 тыс. руб. Об этом говорится в исследовании регионального департамента по труду и занятости.



Отметим, что в январе этот показатель составлял 32,7 тыс. руб.