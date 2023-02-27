УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Важно
Вчера, 15:00

Средняя зарплата в размещенных на биржах труда Среднего Урала вакансиях составляет 33,3 тыс. рублей

Средняя зарплата в вакансиях, размещенных на биржах труда Свердловской области, в январе-феврале составила 33,3 тыс. руб. Об этом говорится в исследовании регионального департамента по труду и занятости.

Отметим, что в январе этот показатель составлял 32,7 тыс. руб.

Вернуться в раздел » Важно
Материалы по теме
Вчера, 10:45 Средняя зарплата в размещенных на биржах труда Среднего Урала вакансиях составляет 33,3 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 17.03.2023. Средняя зарплата в вакансиях, размещенных на биржах труда Свердловской области, в ...

27.02.2023 Средняя зарплата в размещенных на биржах труда Среднего Урала вакансиях составляет 32,7 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 27.02.2023. Средняя зарплата в вакансиях, размещенных на биржах труда Свердловской области, в ...

15.12.2022 Средняя зарплата в размещенных на биржах труда Среднего Урала вакансиях составляет 28,2 тыс. рублей

Средняя зарплата в вакансиях, размещенных на биржах труда Свердловской области, в январе-ноябре 2022 года составила ...

18.11.2022 Средняя зарплата в размещенных на биржах труда Среднего Урала вакансиях составляет 27,7 тыс. рублей

Средняя зарплата в вакансиях, размещенных на биржах труда Свердловской области, в январе-октябре 2022 года составила ...

26.07.2022 Средняя зарплата в размещенных на биржах труда Среднего Урала вакансиях составляет 26,2 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 26.07.2022. Средняя зарплата в вакансиях, размещенных на биржах труда Свердловской области, в ...

Популярные новости
22.02.2023Свердловская РЭК выявила завышение сумм коммунальных платежей в январских квитанциях22.02.2023Сумма экономического ущерба от поддельных банкнот на Среднем Урале в 2022 году составила 1,3 млн рублей02.03.2023На Среднем Урале отменили обязательную вакцинацию от коронавируса для отдельных групп населения22.02.2023Российским аптекам упростят получение разрешений на дистанционную торговлю безрецептурными лекарствами02.03.2023Илья Ясинский: За II полугодие 2022 года банки предотвратили вывод в теневой сектор порядка 30 млрд рублей
Архив новостей
Март 2023 (405)
Февраль 2023 (610)
Январь 2023 (577)
Декабрь 2022 (710)
Ноябрь 2022 (711)
Октябрь 2022 (708)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18