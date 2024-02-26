Средняя зарплата в размещенных на биржах труда Свердловской области вакансиях составляет 39,5 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 20.03.2024. Средняя зарплата в вакансиях, размещенных на биржах труда Свердловской области, в январе-феврале 2024 года составила 39,5 тыс. руб. Об этом говорится в исследовании регионального департамента по труду и занятости.



Отметим, что в январе этот показатель составлял 37,3 тыс. руб.