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Средняя зарплата в размещенных на биржах труда Свердловской области вакансиях составляет 39,5 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 20.03.2024. Средняя зарплата в вакансиях, размещенных на биржах труда Свердловской области, в январе-феврале 2024 года составила 39,5 тыс. руб. Об этом говорится в исследовании регионального департамента по труду и занятости.

Отметим, что в январе этот показатель составлял 37,3 тыс. руб.
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