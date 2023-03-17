Средняя зарплата в размещенных на биржах труда Свердловской области вакансиях составляет 32,8 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 21.04.2023. Средняя зарплата в вакансиях, размещенных на биржах труда Свердловской области, в январе-марте составила 32,8 тыс. руб. Об этом говорится в исследовании регионального департамента по труду и занятости.
Отметим, что в феврале этот показатель составлял 33,3 тыс. руб.
Средняя зарплата в вакансиях, размещенных на биржах труда Свердловской области, в январе-феврале составила 33,3 тыс. ...17.03.2023 Средняя зарплата в размещенных на биржах труда Среднего Урала вакансиях составляет 33,3 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 17.03.2023. Средняя зарплата в вакансиях, размещенных на биржах труда Свердловской области, в ...27.02.2023 Средняя зарплата в размещенных на биржах труда Среднего Урала вакансиях составляет 32,7 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 27.02.2023. Средняя зарплата в вакансиях, размещенных на биржах труда Свердловской области, в ...15.12.2022 Средняя зарплата в размещенных на биржах труда Среднего Урала вакансиях составляет 28,2 тыс. рублей
Средняя зарплата в вакансиях, размещенных на биржах труда Свердловской области, в январе-ноябре 2022 года составила ...18.11.2022 Средняя зарплата в размещенных на биржах труда Среднего Урала вакансиях составляет 27,7 тыс. рублей
Средняя зарплата в вакансиях, размещенных на биржах труда Свердловской области, в январе-октябре 2022 года составила ...