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Средняя зарплата в размещенных на биржах труда Свердловской области вакансиях составляет 32,8 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 21.04.2023. Средняя зарплата в вакансиях, размещенных на биржах труда Свердловской области, в январе-марте составила 32,8 тыс. руб. Об этом говорится в исследовании регионального департамента по труду и занятости.

Отметим, что в феврале этот показатель составлял 33,3 тыс. руб.

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