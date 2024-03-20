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Средняя зарплата в размещенных на биржах труда Свердловской области вакансиях составляет 40 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 17.04.2024. Средняя зарплата в вакансиях, размещенных на биржах труда Свердловской области, в январе-марте 2024 года составила 40 тыс. руб. Об этом говорится в исследовании регионального департамента по труду и занятости.

Отметим, что в феврале этот показатель составлял 39,5 тыс. руб.
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