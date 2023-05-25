Средняя зарплата в размещенных на биржах труда Свердловской области вакансиях составляет 32,4 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 25.05.2023. Средняя зарплата в вакансиях, размещенных на биржах труда Свердловской области, в ...21.04.2023 Средняя зарплата в размещенных на биржах труда Свердловской области вакансиях составляет 32,8 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 21.04.2023. Средняя зарплата в вакансиях, размещенных на биржах труда Свердловской области, в ...17.03.2023 Средняя зарплата в размещенных на биржах труда Среднего Урала вакансиях составляет 33,3 тыс. рублей
Средняя зарплата в вакансиях, размещенных на биржах труда Свердловской области, в январе-феврале составила 33,3 тыс. ...17.03.2023 Средняя зарплата в размещенных на биржах труда Среднего Урала вакансиях составляет 33,3 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 17.03.2023. Средняя зарплата в вакансиях, размещенных на биржах труда Свердловской области, в ...27.02.2023 Средняя зарплата в размещенных на биржах труда Среднего Урала вакансиях составляет 32,7 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 27.02.2023. Средняя зарплата в вакансиях, размещенных на биржах труда Свердловской области, в ...