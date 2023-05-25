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Средняя зарплата в размещенных на биржах труда Свердловской области вакансиях составляет 32,4 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 26.07.2023. Средняя зарплата в вакансиях, размещенных на биржах труда Свердловской области, в январе-июне составила 32,4 тыс. руб. Об этом говорится в исследовании регионального департамента по труду и занятости.

Отметим, что в апреле этот показатель составлял 33,5 тыс. руб.
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