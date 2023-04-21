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Средняя зарплата в размещенных на биржах труда Свердловской области вакансиях составляет 33,5 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 25.05.2023. Средняя зарплата в вакансиях, размещенных на биржах труда Свердловской области, в январе-апреле составила 33,5 тыс. руб. Об этом говорится в исследовании регионального департамента по труду и занятости.

Отметим, что в марте этот показатель составлял 32,8 тыс. руб.

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