Средняя зарплата в размещенных на биржах труда Свердловской области вакансиях составляет 40,9 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 21.05.2024. Средняя зарплата в вакансиях, размещенных на биржах труда Свердловской области, в ...17.04.2024 Средняя зарплата в размещенных на биржах труда Свердловской области вакансиях составляет 40 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 17.04.2024. Средняя зарплата в вакансиях, размещенных на биржах труда Свердловской области, в ...20.03.2024 Средняя зарплата в размещенных на биржах труда Свердловской области вакансиях составляет 39,5 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 20.03.2024. Средняя зарплата в вакансиях, размещенных на биржах труда Свердловской области, в ...24.01.2024 Средняя зарплата в размещенных на биржах труда Свердловской области вакансиях составляет 35,5 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 24.01.2024. Средняя зарплата в вакансиях, размещенных на биржах труда Свердловской области, в ...09.01.2024 Средняя зарплата в размещенных на биржах труда Свердловской области вакансиях составляет 35,1 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 09.01.2024. Средняя зарплата в вакансиях, размещенных на биржах труда Свердловской области, в ...