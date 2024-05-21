УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 12:21

Средняя зарплата в размещенных на биржах труда Свердловской области вакансиях составляет 40,9 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 25.06.2024. Средняя зарплата в вакансиях, размещенных на биржах труда Свердловской области, в январе-мае 2024 года составила 40,9 тыс. руб. Об этом говорится в исследовании регионального департамента по труду и занятости.

Отметим, что в апреле этот показатель составлял 40,7 тыс. руб.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
21.05.2024 Средняя зарплата в размещенных на биржах труда Свердловской области вакансиях составляет 40,7 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 21.05.2024. Средняя зарплата в вакансиях, размещенных на биржах труда Свердловской области, в ...

17.04.2024 Средняя зарплата в размещенных на биржах труда Свердловской области вакансиях составляет 40 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 17.04.2024. Средняя зарплата в вакансиях, размещенных на биржах труда Свердловской области, в ...

20.03.2024 Средняя зарплата в размещенных на биржах труда Свердловской области вакансиях составляет 39,5 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 20.03.2024. Средняя зарплата в вакансиях, размещенных на биржах труда Свердловской области, в ...

24.01.2024 Средняя зарплата в размещенных на биржах труда Свердловской области вакансиях составляет 35,5 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 24.01.2024. Средняя зарплата в вакансиях, размещенных на биржах труда Свердловской области, в ...

09.01.2024 Средняя зарплата в размещенных на биржах труда Свердловской области вакансиях составляет 35,1 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 09.01.2024. Средняя зарплата в вакансиях, размещенных на биржах труда Свердловской области, в ...

Популярные новости
27.05.2024Оксана Сидлецкая: На смену курьерам могут прийти только роботы или дроны07.06.2024На Среднем Урале стоимость минимального набора продуктов питания за четыре года выросла на 1,6 тыс. рублей30.05.2024Эффект СДЭКа03.06.2024Предложение подержанных машин из КНР выросло в РФ на 71,6% весной 2024 года31.05.2024Елена Галкина: Главное в работе — открытость и добросовестность
Архив новостей
Июнь 2024 (532)
Май 2024 (667)
Апрель 2024 (699)
Март 2024 (664)
Февраль 2024 (665)
Январь 2024 (568)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18