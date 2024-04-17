Средняя зарплата в размещенных на биржах труда Свердловской области вакансиях составляет 40,7 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 17.04.2024. Средняя зарплата в вакансиях, размещенных на биржах труда Свердловской области, в ...20.03.2024 Средняя зарплата в размещенных на биржах труда Свердловской области вакансиях составляет 39,5 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 20.03.2024. Средняя зарплата в вакансиях, размещенных на биржах труда Свердловской области, в ...24.01.2024 Средняя зарплата в размещенных на биржах труда Свердловской области вакансиях составляет 35,5 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 24.01.2024. Средняя зарплата в вакансиях, размещенных на биржах труда Свердловской области, в ...09.01.2024 Средняя зарплата в размещенных на биржах труда Свердловской области вакансиях составляет 35,1 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 09.01.2024. Средняя зарплата в вакансиях, размещенных на биржах труда Свердловской области, в ...25.05.2023 Средняя зарплата в размещенных на биржах труда Свердловской области вакансиях составляет 33,5 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 25.05.2023. Средняя зарплата в вакансиях, размещенных на биржах труда Свердловской области, в ...