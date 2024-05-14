Регулятор добавляет интригу

Материалы по теме

Могла быть и выше

На последнем заседании совета директоров ЦБ ключевую ставку могли поднять до 17% ...

Банк России допускает увеличение ключевой ставки при ускорении инфляции

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина допустила, что регулятор может повысить ключевую ставку на новом заседании ...

Еще на паузе

Эксперты ожидают сохранения текущей монетарной политики Банка России ...

ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 10%

Совет директоров ЦБ принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 10% годовых. Об этом говорится на сайте ...

ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 10%

УрБК, Москва, 28.10.2016. Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 10% годовых. Об этом сообщает ...