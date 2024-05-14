Регулятор добавляет интригу

В пятницу, 7 июня, совет директоров Банка России соберется на плановое заседание по денежно-кредитной политике (ДКП). Опрошенные УрБК эксперты не исключают, что регулятор может пойти на повышение ключевой ставки до 17%, и одновременно допускают ее сохранение на уровне 16%, но с ужесточением риторики от ЦБ.
Напомним, что в декабре 2023 года ставка была увеличена до 16%, на этом уровне она продолжает оставаться и в настоящее время. Глава регулятора Эльвира Набиуллина, выступая 10 апреля на пленарном заседании Госдумы, заявила, что это стало основным фактором сдерживания роста инфляции. При этом после сохранения ключевой ставки на текущем уровне после заседания совета директоров ЦБ 26 апреля 2024 года было опубликовано
резюме, в котором отмечалось, что уже тогда рассматривался вариант повышения ключевой ставки до 17% годовых.
Начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «ВЕЛЕС Капитал» Юрий Кравченко считает, что с момента предыдущего заседания регулятора вероятность повышения ключевой ставки выросла. В пользу такого варианта, по его словам, говорит сохранение повышенной экономической, потребительской и кредитной активности, а также отсутствие устойчивого тренда на замедление инфляции и нестабильность инфляционных ожиданий населения. Кроме того, сама риторика представителей ЦБ за последние недели, по его мнению, заметно ужесточилась.
«Однако мы считаем, что вариант с сохранением ключевой ставки все же остается базовым. Для фактического ужесточения денежно-кредитных условий ЦБ будет достаточно дополнить свою риторику новыми «ястребиными» комментариями, не прибегая к непосредственному повышению ставки. Если же регулятор все же решится на подъем ставки, такое действие скорее всего будет сопровождаться изменением макропрогноза ЦБ, и более логично в этом случае повышать ставку на опорном заседании (ближайшее — в конце июля)», — считает Юрий Кравченко.
О том, что на заседании совета директоров Банка России 7 июня будет присутствовать интрига, говорит и руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. По ее словам, рынок ожидает повышения ключевой ставки.
«Впрочем, согласно резюме ЦБ, опция повышения ставки рассматривалась и на предыдущих трех заседаниях — в феврале, марте и апреле. Но тогда транслировался сигнал, что это не базовый сценарий, а мнение отдельных членов совета директоров», — отмечает Ольга Беленькая.
При этом эксперт вспоминает заявление зампреда ЦБ Алексея Заботкина 21 мая, когда он сообщил, что на июньском заседании будет предметно рассматриваться альтернативный сценарий, то есть повышение ставки. «Насколько значимо изменится суждение о вероятности его реализации, будет понятно по итогам обсуждения», — сообщил тогда зампред Банка России.
Кроме того, Ольга Беленькая отмечает, что за прошедшую неделю появились дополнительные данные, в частности мониторинг предприятий от Банка России, динамика кредитования в апреле и аналитические обзоры регулятора.
Проанализировав эти данные, она полагает, что риски стабилизации инфляции на повышенном уровне возросли: текущие темпы инфляции ускорились и вернулись к уровням января-февраля, инфляционные ожидания населения и напряженность на рынке труда выросли, темпы кредитования продолжают увеличиваться. Поэтому для возвращения инфляции к цели необходимо поддерживать жесткие денежно-кредитные условия (ДКУ) в течение более продолжительного времени.
«Базовым сценарием по-прежнему остается ужесточение риторики регулятора на заседании 7 июня в пользу более продолжительного сохранения ключевой ставки на уровне 16% и возможности ее повышения в случае, если ближайшие месяцы не произойдет снижение текущих темпов инфляции, инфляционных ожиданий и замедления роста кредитования. Полагаю, что к июньскому заседанию у ЦБ еще не будет достаточно убедительных данных для вывода о недостаточной жесткости ДКП. Но не исключено, что изменившиеся в последнее время прогнозы участников рынка в пользу повышения ключевой ставки могут стать «самосбывающимися». Хотя до сих пор регулятор называл это альтернативным сценарием, у него может возникнуть соблазн «не разочаровывать рынок» и закрепить ужесточение ДКУ уже ожидаемым повышением ставки до 17%», — резюмировала Ольга Беленькая.
По оценкам аналитика «Цифра брокер» Наталии Пырьевой, сейчас шансы повышения ставки до 17%, так же как и ее сохранения на текущем уровне, практически равны. При этом считается маловероятным потенциал повышения ставки сразу на 200 б. п. По ее словам, инфляция за последние 12 месяцев превысила 8%, что вдвое выше таргета регулятора. Кроме того, медианная оценка инфляционных ожиданий в мае возросла до 11,7%, после того как четыре предыдущих месяца этот показатель снижался.
«Так, по данным Росстата, в апреле индекс потребительских цен вырос на 0,5% к марту 2024 года и на 7,84% к апрелю 2023 года. Темпы роста оказались выше, чем ранее показывали недельные оценки — прирост на 0,42% в месячном выражении. Не радует ситуация с инфляцией и в мае: по данным Росстата, за период с 21 по 27 мая, темпы роста потребительских цен составили 0,10% после 0,11% и 0,17% в предыдущие две недели соответственно, что без учета волатильной составляющей индекса потребительских цен, демонстрирует гораздо более скромное замедление темпов роста инфляции. С 1 июля завершается действие масштабной льготной ипотечной программы, что приведет к охлаждению потребительской активности в недвижимости, замедлению темпов роста ипотечного кредитования, и окажет в целом понижательное давление на инфляцию», — отметила Наталия Пырьева.
Директор аналитического департамента ИК «РЕГИОН» Валерий Вайсберг ожидает, что Банк России сохранит ставку на уровне 16% годовых, но даст направленный сигнал о возможности повышения в июле.
«Учитывая, что решение по ставке, принимаемое в конце II квартала полностью отразится на инфляции только в I квартале 2025 года, регулятору, на мой взгляд, необходимо больше данных о бюджетной конструкции будущего года, чтобы точнее оценить траекторию изменения цен», — считает Валерий Вайсберг.
Ранее в резюме по итогам заседания 26 апреля эксперты регулятора отмечали, что в 2024 году ключевая ставка будет находиться в диапазоне 15-16% годовых, а в 2025 году — 10-12%.
Прогноз же ключевой ставки, по их мнению, предполагает, что при устойчивости дезинфляции и уменьшении инфляционных ожиданий снижение ключевой ставки возможно во II полугодии. При слишком медленной дезинфляции не исключается сохранение текущей ключевой ставки до конца года.
УрБК будет следить за развитием событий.Фото с сайта cbr.ru