Могла быть и выше

Накануне последнего заседания совета директоров Банка России по денежно-кредитной политике, которое состоялось 26 апреля 2024 года, никто из экспертов не ждал, что ключевая ставка будет снижена. Однако, согласно опубликованному накануне резюме обсуждения этого вопроса, в тот день рассматривался и вариант поднятия этого показателя до 17% годовых.
Напомним, что в декабре 2023 года ставка была увеличена до 16%, на этом уровне она продолжает оставаться и в настоящее время. Глава регулятора Эльвира Набиуллина, выступая 10 апреля на пленарном заседании Госдумы, заявила
, что это стало основным фактором сдерживания роста инфляции.
«Текущее инфляционное давление постепенно ослабевает, но остается высоким. Внутренний спрос продолжает значительно опережать возможности расширения производства товаров и услуг. Жесткость рынка труда вновь усилилась. Пока преждевременно судить о дальнейшей скорости дезинфляционных тенденций. Проводимая Банком России денежно-кредитная политика закрепит процесс дезинфляции в экономике», — отмечалось в сообщении ЦБ после последнего заседания совета директоров.
Однако его участники, как следует из материалов регулятора, рассматривали еще один вариант помимо сохранения текущего показателя, а именно повышение ключевой ставки на 100 базисных пунктов, до 17% годовых.
В пользу этого решения, в частности, приводились аргументы о том, что последние данные по экономической активности, особенно по рынку труда, могут указывать на более значительный положительный разрыв выпуска и его более медленное закрытие в ближайшие кварталы.
Кроме того, участники отмечали, что рост реальных зарплат и, как следствие, усиление потребительского спроса подогреваются возрастающим дефицитом трудовых ресурсов и бюджетных расходов.
«В результате при текущей степени жесткости денежно-кредитных условий процесс дезинфляции может остановиться в ближайшие месяцы или даже смениться ускорением инфляции. Более высокий уровень ключевой ставки обеспечит действенность денежно-кредитной политики в случае реализации альтернативного сценария», — говорится в материалах ЦБ.
Так или иначе, 26 апреля совет директоров регулятора сохранил
ключевую ставку на уровне 16%.
При этом регулятор также посчитал оправданным ужесточить сигнал, указав на более продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике, но не давать направленного сигнала об изменении ключевой ставки на ближайших заседаниях.
«Совет директоров Банка России полагает, что это решение обеспечит большую жесткость денежно-кредитных условий, необходимую для снижения инфляции к цели и ее стабилизации вблизи 4% в дальнейшем», — отмечается в документе.
Собственно, опрошенные УрБК эксперты и до заседания совета директоров ЦБ прогнозировали
этот самый сигнал.
«Возможно, будет дан сигнал, подтверждающий, что при развитии ситуации по базовому сценарию условия для снижения ключевой ставки могут сложиться во второй половине 2024 года», — говорила руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.
По ее словам, тогда прогнозировалось, что с наибольшей вероятностью снижение ключевой ставки начнется в июле, а с меньшей вероятностью — в сентябре со снижением до 12-14% до конца года.
Сами эксперты регулятора отмечают, что в 2024 году ключевая ставка будет находиться в диапазоне 15-16% годовых, а в 2025 году — 10-12%.
Прогноз ключевой ставки предполагает, что при устойчивости дезинфляции и уменьшении инфляционных ожиданий снижение ключевой ставки возможно во II полугодии, при слишком медленной дезинфляции не исключается сохранение текущей ключевой ставки до конца года.
УрБК будет следить за развитием событий.