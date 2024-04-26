Могла быть и выше

Совет директоров Банка России принял решение о сохранении ключевой ставки на уровне 16% годовых, сообщает пресс-служба ...

УрБК, Москва, 26.04.2024. Совет директоров Банка России принял решение о сохранении ключевой ставки на уровне 16% ...

Совет директоров Банка России принял решение о сохранении ключевой ставки на уровне 16% годовых, сообщает пресс-служба ...

УрБК, Москва, 22.03.2024. Совет директоров Банка России принял решение о сохранении ключевой ставки на уровне 16% ...

ЦБ анонсировал поддержание жестких денежно-кредитных условий в экономике России

УрБК, Москва, 16.02.2024. Снижение уровня инфляции до 4% в год возможно только при условии жестких кредитных условий в ...