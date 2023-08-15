Ставка может проскочить паузу

В пятницу, 15 сентября, состоится заседание совета директоров Банка России по денежно-кредитной политике. Опрошенные УрБК эксперты прогнозируют повышение ключевой ставки. Однако единого мнения о развитии ситуации с ужесточением монетарной политики регулятора у экспертов, опрошенных УрБК, нет.Стоит отметить, что месяц назад совет директоров Банка России в ходе внеочередного заседания повысил ключевую ставку с 8,5% до 12%. Официально регулятор принял такое решение в целях ограничения рисков для ценовой стабильности.«Инфляционное давление продолжает усиливаться. По оценке на 7 августа, показатель годовой инфляции увеличился до 4,4%. При этом текущие темпы прироста цен продолжают ускоряться. В среднем за последние три месяца текущий рост с поправкой на сезонность составил 7,6% в пересчете на год. Такой же показатель базовой инфляции увеличился до 7,1%», — отмечалось тогда в сообщении регулятора.Подобное решение было принято на фоне того, что российский рубль начал ослабевать и накануне принятия внепланового решения совета директоров ЦБ стоимость доллара США преодолела психологическую отметку в 100 руб., а евро — 110 руб. Сейчас официальный курс доллара США составляет 95,97 руб., евро — 103,10 руб.Руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая считает, что в ходе заседания совета директоров регулятор будет рассматривать разные варианты дальнейшей монетарной политики.«В их числе будут как сохранение ключевой ставки на уровне 12%, так и ее возможное повышение в пределах 100-150 б. п. И сценарий повышения ставки сейчас представляется более вероятным, чем вариант с ее сохранением», — считает Ольга Беленькая.С ней согласен эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер, который отмечает, что вопрос о понижении ставки, возможно, стоит поднимать в начале 2024 года, когда траектория ценового давления в экономике сменится под влиянием уже принятых жестких решений.«Инфляция идет выше верхней границы прогнозного диапазона, и есть риск не уложиться в таргет 2024 года в 4%, тем самым аргументов для скорейшего смягчения цикла денежно-кредитной политики (ДКП) пока нет. Регулятор, конечно, понимает, что, борясь с инфляцией ухудшается и доступность кредита, столь необходимого для адаптации к санкциям и трансформации экономики. Но в моменте чем-то приходится жертвовать. Поэтому послаблений в 2023 году не ожидается, но и сильно ставку вверх без шоковых событий задирать вряд ли будут. Скажем, в какой-то момент, даже и 15 сентября, до 13% допустимо, и, возможно, хватит», — пояснил Михаил Зельцер.О повышении ключевой ставки до 13% говорит и начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «ВЕЛЕС Капитал» Юрий Кравченко. При этом он уверен, что подъемом ее на 100 б. п. регулятор и ограничится.«Прежде всего этому будут способствовать замедление темпов расходования бюджета и ужесточение денежно-кредитных условий на рынке, которое произошло за последнее время в том числе благодаря риторике самого регулятора. Также мы полагаем, что ЦБ требуется время для оценки влияния ужесточения процентной политики и регулятивных требований на динамику розничного кредитования», — обосновал свое мнение Юрий Кравченко, добавив, что, вероятно, уже с осени ужесточение ДКП начнет проявляться в виде замедления темпов потребительского и ипотечного кредитования, поэтому сейчас у регулятора нет необходимости действовать агрессивно.Аналитик же Freedom Finance Global Владимир Чернов считает, что Банк России может пойти на повышение ставки от 100 до 300 б. п. для сдерживания темпов роста потребительских цен, снижения инфляционных ожиданий и стабилизации курса национальной валюты. По его мнению, это является для регулятора приоритетным.«В прошлую пятницу 8 сентября опубликовали официальные данные по инфляции за август, из которых следует ускорение ее темпов выше консенсус-прогнозов аналитиков до 5,2% год к году, что является сигналом для российского регулятора к повышению ставок. Усиление инфляционного давления также отражают еженедельные данные по инфляции в РФ от Росстата, которые показали, что на неделе с 29 августа по 4 сентября рост цен ускорился до 0,11%, после 0,03% неделей ранее», — отметил Владимир Чернов.По его словам, изменение ожиданий рынка по ставке может привести к снижению стоимости российского рубля на протяжении всей торговой недели, вплоть до пятничного заседания ЦБ, что само по себе тоже является мощным проинфляционным фактором и окажет влияние на принятие решения регулятора.Напомним, что до 15 сентября 2023 года, когда ставка была резко повышена до 12%, Банк России последний раз прибегал к резкому ужесточению монетарной политики 28 февраля 2022 года. Тогда на фоне санкций совет директоров регулятора повысил ключевую ставку с 9,5% до 20% годовых. После укрепления курса рубля регулятор начал цикл смягчения денежно-кредитной политики. Исторический же минимум для ключевой ставки, который был достигнут летом 2020 года, составляет 4,25%.