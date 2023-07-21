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Вчера, 12:33

Банк России внепланово повысил ключевую ставку до 12%

УрБК, Москва, 15.08.2023. Совет директоров Банка России в ходе внеочередного заседания повысил ключевую ставку с 8,5% до 12%. Следующее плановое заседание совета директоров ЦБ, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 15 сентября 2023 года.

«Данное решение принято в целях ограничения рисков для ценовой стабильности. Инфляционное давление продолжает усиливаться. По оценке на 7 августа, показатель годовой инфляции увеличился до 4,4%. При этом текущие темпы прироста цен продолжают ускоряться. В среднем за последние три месяца текущий рост с поправкой на сезонность составил 7,6% в пересчете на год. Такой же показатель базовой инфляции увеличился до 7,1%», — говорится в сообщении.

Отметим, что в последние недели российский рубль слабеет по отношению к западным валютам. Накануне стоимость доллара США преодолела психологическую отметку в 100 руб., евро — 110 руб.
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