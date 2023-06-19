Курс доллара стал трехзначным

Курс рубля в августе продолжает слабеть. В ходе торгов на Московской бирже цена за доллар США превышала 101 руб., за евро — 110 руб., чего не было с марта 2022 года. Такая ситуация возникла из-за недостатка западной валюты в стране и относительно мягкой монетарной политики в стране. В ближайшее время можно ожидать ввод ограничений, которые должны укрепить рубль.Финансовый аналитик Григорий Вахитов назвал сложившуюся ситуацию с курсами валют парадоксальной. Летом цены на нефть показали рост и рубль должен укрепляться, но отсутствие притока долларов и евро нивелирует этот фактор.«Притока нет потому, что оплата текущих контрактов идет в рублях. Где-то партнеры берут рубли и расплачиваются ими. Плюс нефтянка за юани, рупии, но не за западную валюту. Получается, что цены на нефть растут, а в то же время и валюта растет», — резюмировал он.Финансовый аналитик Виталий Калугин считает, что локальный максимум близко. Рубль продолжит слабеть максимум месяц. После этого до страны доберется повышенная экспортная выручка нефти, а Банк России введет ограничения по капитальным операциям.«Речь идет об операциях по выводу денег из страны физическими и юридическими лицами. Для этого надо не так много — 3,5–4 млрд руб. в месяц запретить выводить, и в этих условиях рынок может скорректироваться», — утончил экономист.Он также предполагает, что возврат к прошлогодним запретам вроде комиссии за покупку доллара на бирже не потребуется. Скорее, будут новые требования к юридическим лицам, где существует дополнительный спрос на 2 млрд руб., искажающий рыночную картину, ожидает В. Калугин.Отметим, что о нормализации курса рубля в ближайшее время заявил помощник президента РФ Максим Орешкин.«Текущий обменный курс значительно отклонился от фундаментальных уровней, в ближайшее время ожидается его нормализация. Слабый рубль осложняет структурную перестройку экономики и негативно влияет на реальные доходы населения. В интересах российской экономики — сильный рубль», — цитирует его ТАСС.Основной причиной ослабления рубля и ускорения инфляции М. Орешкин назвал мягкую денежно-кредитную политику. Но, по его словам, Банк России обладает всеми инструментами, которые позволят нормализовать ситуацию.Схожее мнение высказал Г. Вахитов, указавший, что Центробанк вел себя достаточно мягко.«Регулятор самоустранился, показывая, что ничего делать не будет, что бы на рынке ни происходило. Это развязало руки спекулянтам. Когда рынок легко движется в какую-то сторону, то и поддерживать движение в этом направлении легче всего. Отсюда и то, что мы видим сейчас. С положительным торговым балансом не должна так падать валюта. Когда вы видите, что у вас покупатель готов на 2,5 млрд руб. в день покупать валюту, когда она стоит 90 руб., это значит, тормозов на рынке нет», — рассказал аналитик.В то же время экономист уточняет, что исправить ситуацию можно. Вопрос в том, почему этот процесс не начался раньше. Начать можно с вербальных интервенций — заявлений об оптимальном для государства курсе. Этот инструмент хорошо себя показал даже у западных регуляторов, заметил Г. Вахитов.В то же время В. Калугин не согласен с замечанием о мягкости денежно-кредитной политики. Ключевую ставку в 8,5% он назвал высоким значением и «артиллерийской подготовкой к повышению ставки в районе 10%». Но с точки зрения курса валют денежно-кредитная политика не оказывает влияния, потому что деньги за рубеж выводят юридические лица, не нуждающиеся в кредитах, считает экономист. Бороться же со случившимся будут с помощью ограничений.«Для интервенций денег нет. А вот капитальные операции в данном случае могут ограничить отток долларов в пользу импортеров. Это может серьезно сказаться, вопрос только в масштабе. Если поставят задачу сэкономить 100 млрд руб. в год на импорте, то это будет сделано путем ограничений и рубль вернется обратно на 75–80 за доллар», — предполагает В. Калугин.В итоге дальнейшая динамика курсов валют зависит от действий властей. Если Банк России начнет вводить ограничения, то ослабление рубля можно будет сдержать или даже «откатить». Отметим, что в прошлом году в этом время наблюдалось «переукрепление» рубля, вызванное отсутствием спроса на валюту. Теперь же валюты мало и наблюдается противоположный процесс.