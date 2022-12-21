Токсичные валюты

С тех пор как в экономической жизни россиян произошли радикальные изменения, они находятся в поиске оптимальных финансовых инструментов для хранения или инвестиций. Изменения коснулись всего: ценных бумаг, вкладов, недвижимости, иностранной валюты. Однако последнее стало «токсичным» инструментом. Хранение денег на счетах в долларах США, евро и других валютах из «недружественных» стран может обернуться их полной заморозкой или потерей. С подобными предупреждениями неоднократно выступали представители власти и экономисты.



Например, министр финансов РФ Антон Силуанов выступил с заявлением, что Россия потеряла доверие к доллару и евро как расчетным единицам. В связи с этим страна заинтересована в том, чтобы перейти на расчеты в «дружественных» валютах, таких как китайский юань.



«Доллар, евро, фунты и так далее — это так называемые резервные конвертируемые валюты, которые считались топовыми расчетными единицами. Ситуация показала, что это совершенно ненадежный инструмент, который могут просто взять и отменить. Поэтому доверия к такого рода расчетным единицам у нас нет. Оно потеряно», — сказал министр.



Ранее о рисках хранения «недружественных» валют также высказались в Банке России. С таким предупреждением выступила зампред ЦБ Ксения Юдаева.



«К сожалению, в текущей ситуации разговор о безопасности тех или иных валют имеет смысл, потому что введены достаточно существенные санкции и, конечно, мы видели, что держать свои деньги в валютах стран, эмитенты которых вводят санкции, небезопасно. Банки могут потерять свои запасы этой валюты на корсчетах. У нас сейчас по многим из этих валют есть запрет на ввоз налички в страну и так далее», — говорила она.



Если исходить из санкционных соображений, такие валюты, как евро и доллар, становятся менее безопасными. Поэтому «нужно взвешивать санкционные риски с другими рисками, которые существуют у этих и альтернативных валют», утверждает зампред.



С тем, что сейчас хранение долларов США и евро в безналичном виде несет за собой риски, согласны и уральские финансовые аналитики. Экономист Григорий Вахитов объяснил, что хранимая безналичная иностранная валюта попадает под юрисдикцию других стран.



«Мы же не знаем логику поведения зарубежных партнеров. А у вас любой платеж в долларах так или иначе происходит через территорию США. А любой платеж в евро идет через территорию Евросоюза. Система так устроена. В тот момент, когда банки Евросоюза или США обмениваются между собой информацией по вашему платежу, может произойти непоправимое: блокируют, наложат санкции и так далее. Валюты полностью неподконтрольны. Даже если в Екатеринбурге заплатить долларами условно с улицы Ленина на улицу 8 Марта, этот платеж пройдет через территорию США. В этом заключается парадокс. Самый простой способ, если вам нужна валюта, — это наличные. А в нынешних условиях безналичные евро и доллары США действительно токсичны», — считает эксперт.



Финансовый аналитик Виталий Калугин также указал, что в любом банке все, что отличается от рубля, на самом деле хранится на корреспондентском счете банка соответствующей страны.



«ЦБ исходит из того, что его задача — предупредить. Я так понимаю, что такие действия (блокировки, заморозки и так далее — прим. ред.) без предварительного обсуждения все-таки внезапно введены не будут. Хотя если санкции на валютные обороты россиян на корреспондентских счетах введут, то это будет серьезный удар. Единственное, что надо учитывать, — в какой форме они там хранятся. Если люди их хранят напрямую в зарубежных банках, то это одно, а если это делается через отечественные банки, то другое. Тут банки вынуждены подстраховываться. Потому что если заблокируют, то это будет счет в российском банке, хотя он и хранит деньги на иностранном. ЦБ тут абсолютно прав — этот риск никуда пока не ушел. Но я думаю, что он минимален», — предупреждает эксперт.



Г. Вахитов также подтверждает, что российские власти и регулятор сейчас фактически могут только предупредить россиян, и вряд ли они смогут помочь сохранить деньги.



«Условные риски, когда вы имеете брокерские или банковские счета за рубежом, вы берете полностью на себя. Центробанк в это вмешиваться не будет. Вы выбрали для себя условную юрисдикцию. На территории РФ вас предупредили, что безналичные доллар и евро под большим вопросом», — подчеркнул он.



Помимо этого, эксперты поделились прогнозами о дальнейшей динамике курсов валют. В. Калугин ожидает, что две-три недели падения рубля не произойдет. В этот период доллар США может колебаться в пределах 68-71 руб. Аналитик объясняет это тем, что Банк России утроил продажи юаня на бирже, что будет давить на курс рубля в сторону повышения.



Г. Вахитов ожидает, что валюта должна немного подрастать, поскольку это выгодно бюджету и российской экономике в нынешних условиях. Он указал на существующий в экономике парадокс: часто то, что выгодно государству, не выгодно его жителям. В данном случае властям предпочтительнее, чтобы за счет изменения курса валюты формировались дополнительные доходы.



«У нас есть дефицит бюджета, все равно мы экспортно ориентированная страна. Чем больше мы продаем за рубеж, тем больше у нас поступления в бюджет. Больше условно нашей экономики. Соответственно, раз это так, мы не переориентировали спрос. Да мы и не можем потреблять столько, сколько продаем за рубеж. Соответственно, мы вынуждены немного опускать рубль по отношению к основным валютам. Это наше конкурентное преимущество», — отметил аналитик.



Как отмечают эксперты, для возможных поездок за рубеж также наиболее разумным является вывод наличных, поскольку банковские карты россиян в большинстве стран стали бесполезны и опять-таки сохраняется риск блокировки или заморозки счета. Для хранения денег же придется обращать внимание на другие финансовые инструменты, такие как депозиты, вложения в недвижимость или ценные бумаги. Но в этом случае тоже придется перейти на рубли.