Рубль не удержался

За последние полторы недели курсы доллара США и евро показали резкий рост. Если 13 декабря официальный курс американской валюты составлял 62,76 руб., то на 21 декабря он установлен на уровне 69 руб. Причем в течение этого дня на Московской бирже курс превысил 70 руб. Похожая ситуация наблюдается с евро: 66,27 руб. 13 декабря против 73,33 руб. 21 декабря (официальный курс). На торгах европейская валюта временно превысила 75 руб. Подобные значения в последний раз наблюдались весной.



Финансовые аналитики отмечают, что данная ситуация вызвана в первую очередь изменением структуры спроса и предложения валюты. Этот фактор, в свою очередь, сильно зависит от объемов экспорта и импорта: первого в летние месяцы было много, а второго — недостаточно. Сейчас положение поменялось.



«Сложно было в нашей ситуации ждать сохранения летних курсов. Это был перекос, связанный с излишним предложением валюты в условиях ограниченного импорта. Здесь мы так или иначе находим пути импортирования, и спрос на валюту какой-никакой есть. Другой момент — сокращение предложения в валютной выручке, непосредственно евро и доллара. Потому что для экспорта в «недружественные» страны становится все меньше и меньше наименований товаров. Соответственно, эта выручка тоже падает», — прокомментировал Григорий Вахитов.



Виталий Калугин указывает на слабость платежного баланса, а точнее счета текущих операций, ожидаемого в следующем году.



«Из-за того, что введен потолок цен, скорее всего, упадут отгрузки еще и в объемах. В связи с этим будет расширяться дефицит федерального бюджета. Чтобы его сбалансировать, рубль должен быть подешевле. Тут возможна и скупка экономическими агентами, юридическими лицами валюты, чтобы пересидеть в твердой валюте, в данном случае в долларе», — отметил он.



Эксперт также указал, что российская экономика в этом и следующих годах будет падать. В таких условиях государство не может жить с сильной валютой.



«На валютном рынке получается ограниченное предложение при каком-никаком слегка оживающем спросе. А так как рынок сейчас достаточно тонкий и основные объемы ушли в юань, то даже небольшое превышение по спросу дает такой эффект на рынке валюты», — добавил Г. Вахитов.



Оба эксперта сошлись во мнении, что государство текущая ситуация устраивает.



«С точки зрения бюджета чем слабее рубль, тем выгоднее. Единственное, что это провоцирует инфляцию. Но инфляция будет потом, а доходы бюджета — сейчас. Слабый рубль однозначно выгоден Минфину», — уверен В. Калугин.



Г. Вахитов указал, что в экономике действительно существует такой парадокс, когда то, что хуже для населения, оказывается выгоднее для государства.



«Я не думаю, что власти будут сильно упираться. Скорее радоваться тому, что под конец года наконец-то есть возможность переоценить валютную выручку хотя бы за IV квартал и насчитать побольше налогов, чтобы в условиях дефицитного бюджета поменьше занимать», — считает он.



По дальнейшей ситуации аналитик считает, что диапазон 70-75 руб. является нормальным для обеих валют, и даже для населения это будет не критично. Возможны краткосрочные взлеты, но все же «потолок» для роста находится в этих пределах. Однако тут все зависит от запаса прочности экономики, который может просто внезапно иссякнуть. Эксперт указывает на то, что бюджетным организациям нужно в этот период срочно освоить остатки бюджета, в том числе оплачивая работу подрядных организаций. У тех, в свою очередь, могут быть какие-то импортные расходники и оборудование, что скажется на торговом балансе. Да и собственники бизнеса могут начать приобретать валюту, чтобы перевести свои сбережения в нее. Сейчас спрос превысил предложение по валюте.



В. Калугин считает, что рубль «будет фундаментально слабеть». Вопрос лишь в скорости. Будет ли это происходить рывками или равномерно — вопрос тактики, которую выберут профильные ведомства.



«Тут вопрос скорости и того, насколько будет успешно действовать нефтяное эмбарго. Если это будет существенно ограничивать наши экспортные доходы, то рубль будет слабеть сильно. Если медленно, то и рубль тоже. Но укрепляться он точно не может», — уточнил аналитик.



Он также добавил, что «потолок» роста вряд ли будет высоким. Возврат к мартовским 130 руб. за доллар США маловероятен. В текущий курс «все риски уже зашиты». Но новый скачок примерно на 12% и курс в районе 80 руб. за доллар США — это реалистичный сценарий.



В итоге аналитики сошлись во мнении, что курсы валют уже близки к своим условно оптимальным значениям. Эти значения устраивают власть и терпимы для населения. Теперь многое зависит от того, как в дальнейшем покажет себя соотношение импорта и экспорта, а также от действий, которые в будущем предпримет государство.