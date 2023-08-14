Курс доллара развернулся вниз

За последние три недели курсы иностранных валют снизились на 8-9%. По последним данным, курс доллара США на Московской бирже составляет 93 руб., евро — 98,5 руб. Уральские финансисты связывают такую динамику с изменением монетарной политики и мерами, которые приняли российские власти для стабилизации ситуации на валютном рынке.
Финансовый аналитик Григорий Вахитов полагает, что курс доллара выше 100 руб. был завышенным, учитывая текущий торговый баланс.
«Правительством и ЦБ были приняты адекватные текущей повестке меры. В частности, власти повысили ключевую ставку (с 7,5 до 15% — прим. ред.) и сделали обязательной продажу части выручки у основных экспортеров. Такие шаги были ожидаемыми, потому что прежний курс, учитывая положительное сальдо торгового баланса, не укладывался в определенные экономические нормы. Практически сразу после принятых мер мы и получили сегодняшнюю картину», — считает Г. Вахитов.
Финансовый аналитик Виталий Калугин добавляет, что на валютном рынке в последнее время отмечается навес предложения.
«Продавцам приказывают продавать валюту, и, соответственно, покупатели, зная, что продавцы все равно будут продавать, просто сдвигают вниз свои заявки на покупку, таким образом позволяя себе купить подешевле. Это такой перекос рынка, который является следствием административных действий», — сообщил В. Калугин.
Эксперт полагает, что к концу текущего года курс доллара США достигнет 96,6 руб.
«Я не верю, что курс опустится слишком низко. Надо понимать, что желающих купить доллары всегда будет много. А желающих продать валюту, учитывая падение цен на нефть, скорее всего, будет не сильно много. Также важно учитывать, что капитал бежит из России, на импорт надо много денег. Поэтому спрос на доллар всегда будет», — сказал В. Калугин.
Григорий Вахитов, напротив, ожидает дальнейшего снижения курса иностранных валют.
«Я бы не стал давать прогнозы, но если удастся пройти сопротивление, то у нас относительно глобальная цель по доллару на ближайшие два месяца в районе 85. В текущих условиях это был бы нормальный курс», — уверен Г. Вахитов.
Виталий Калугин считает разумным пока не продавать иностранную валюту.
«Инвесторы, которые сидят в долларе — хоть в наличном, хоть в безналичном — в долгосрочной перспективе всегда будут выигрывать. На мой взгляд, российская экономика слабеет, а американская — нет, и это будет стимулировать укрепление доллара», — сообщил В. Калугин.
В свою очередь, Григорий Вахитов считает, что стратегия поведения на валютном рынке зависит от цели инвестора.
«Каждый должен делать выводы сам. Все зависит от конкретной ситуации. Единого решения быть не может», — заявил Г. Вахитов.
Напомним, что в первой декаде октября текущего года курс американской валюты достигал 102 руб., европейской — 107 руб. После этого ситуация начала меняться. Сначала президент РФ Владимир Путин подписал указ об обязательной продаже валютной выручки для отдельных компаний. Затем Банк России повысил
ключевую ставку на 200 базисных пунктов, до 15%. В результате этих мер курсы иностранных валют откатились вниз.Изображение создано с помощью нейросети Midjourney