Курс доллара развернулся вниз

Уральские эксперты поделились ожиданиями по дальнейшей динамике стоимости валют ...

Курс доллара стал трехзначным

За неделю курсы доллара США и евро выросли на 7 рублей ...

Рубль не удержался

Курс доллара после начала валютных интервенций ЦБ снизился до 84 рублей

УрБК, Москва, 24.02.2022. Рыночная стоимость долл. США на Мосбирже в настоящее время составляет 84,02 руб., евро — ...