Битва за кадры

Недостаток рабочей силы стал одной из главных трудностей для промышленников и предпринимателей в 2024 году. Бизнес-сообщество и власти принимали разные меры, пытаясь справиться с нехваткой кадров. Тем не менее, уровень официальной безработицы в России продолжал достигать рекордно низких значений, и эксперты полагают, что значительных изменений в 2025 году ожидать не приходится.Без кардинальных перемен
В данный момент официальный уровень безработицы в РФ, согласно данным Росстата, составляет 2,3%, а в ряде регионов этот показатель еще ниже.
Член экспертного совета комитета Госдумы по конкуренции Дмитрий Тортев считает, что, если в 2025 году не произойдут значительные геополитические перемены, проблема дефицита кадров останется актуальной.
«Конкуренция за кадры по-прежнему будет напряженной. При этом ситуация будет легче в тех регионах, к примеру, в Свердловской области, где нет таких ограничений на прием мигрантов на работу, как на Южном Урале или в Зауралье», — считает Дмитрий Тортев.
Он указывает, что у этой тенденции есть и негативная сторона: количество «умирающих» предприятий в регионах УрФО будет только расти.
«Небольшие предприятия просто не выдержат «гонки зарплат», даже если оклады в 2025 году уже не будут расти такими темпами. Оборонные же предприятия, имея преимущество в ресурсах, будут «пылесосить» местный рынок труда», — полагает эксперт.
Независимый финансовый аналитик Виталий Калугин также считает, что переломных моментов на рынке труда РФ в следующем году ожидать не приходится.
«На рынке же труда Свердловской области, я думаю, будут потихоньку «высасываться» профессиональные кадры из моногородов. Впрочем, специалисты, которые работают на предприятиях этих муниципалитетов, не склонны к мобильности. Люди не особо готовы менять место жительства, даже если им будут платить в три раза больше», — считает Виталий Калугин.
По его словам, сегодня особенно востребованы работники, занятые на станках, станках с ЧПУ, мастера, сварщики и представители других подобных профессий, то есть квалифицированные кадры в обрабатывающей промышленности. Виталий Калугин уверен, что проблема нехватки кадров является долгосрочной, и дефицит производственных рабочих будет усугубляться по мере выхода на пенсию старшего поколения. Молодежи, которая составляет меньшую часть рабочей силы, нужно обучаться долгое время.Битва за сотрудников
Эксперты отмечают, что у властей ограниченные возможности влияния на сложившуюся ситуацию. Одной из причин, по мнению Дмитрия Тортева, являются рыночные условия.
«Даже целевиков не всегда удается удержать на местах. Да и перед властями на местах стоит приоритетная задача: помогать обеспечивать ресурсами, в том числе людскими, предприятия оборонно-промышленного комплекса. Крупные холдинги давно сами позаботились о том, чтобы удержать кадры, развивая программы обучения. Поэтому в любом случае какие-то отрасли останутся обделенными. Те, которые не приносят экономике ощутимых отчислений», — считает Дмитрий Тортев.
Виталий Калугин соглашается с этим мнением, утверждая, что поскольку у властей отсутствуют эффективные механизмы воздействия, они фактически не могут предпринять никаких значимых действий.
«Во-первых, у них нет бюджетов. Деньги в данном случае могут предложить только производственные предприятия в части обучения производственного персонала, потому что гуманитариев и так полно. А чтобы обучить вчерашнего школьника какой-то профессии, надо от трех до пяти лет профессионально-технического образования. То есть, условно говоря, организовать колледж, практику на заводе. Но делать это надо было еще пять лет назад», — уверен Виталий Калугин, отмечая, что сейчас есть, конечно, есть какие-то технические университеты, но этого мало.
Дмитрий Тортев убежден, что бизнесу придется находить пути сохранения кадров без «гонки зарплат» в условиях дорогих кредитов и адресной господдержки по конкретным отраслям.
«Не исключаю, что некоторые компании проведут оптимизацию, чтобы поднять зарплаты ценным кадрам. Но это будет, например, актуально для строительной отрасли. Другие продолжат повышать ценники на свои услуги, что тоже не выход», — полагает эксперт.
В свою очередь, Виталий Калугин считает, что предприниматели должны инвестировать в повышение производительности труда, покупать высокопроизводительные станки, обучать на них людей, тогда как повышать зарплату уже нет смысла, ведь работать приходится на старом оборудовании.
«Есть какой-то потолок, где теряется уже всякая рентабельность из-за высокой стоимости труда. Поэтому если вы завтра будете платить своим станочником 300 тыс. руб. и выше, это означает, что вы просто по рентабельности выжить не сможете. Если уж платить такие деньги, надо, чтобы сотрудник работал на высокопроизводительном оборудовании», — резюмировал Виталий Калугин.
Согласно опросу, проведенному рекрутинговой платформой hh.ru, 43% российских компаний охарактеризовали
2024 год негативно. Еще 19% работодателей отметили, что этот год не принес значительных изменений, и для их бизнеса он прошел так же, как и предыдущий. 31% участников оценили 2024 год лучше, чем 2023-й. Оставшиеся 5% указали, что год был лучше предыдущего, но уступал 2022-му.