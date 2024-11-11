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Аналитики прогнозируют сохранение проблемы дефицита кадров в экономике в 2025 году

УрБК, Екатеринбург, 26.12.2024. Если в 2025 году не случится существенных геополитических изменений, проблема нехватки кадров продолжит оставаться актуальной. Об этом рассказал в разговоре с корреспондентом УрБК член экспертного совета комитета Госдумы по конкуренции Дмитрий Тортев.

«Конкуренция за кадры по-прежнему будет напряженной. При этом ситуация будет легче в тех регионах, к примеру, в Свердловской области, где нет таких ограничений на прием мигрантов на работу, как на Южном Урале или Зауралье», — считает Дмитрий Тортев.

Он указывает, что у этой тенденции есть и негативная сторона: количество «умирающих» предприятий в регионах УрФО будет только расти.

«Небольшие предприятия просто не выдержат «гонки зарплат», даже если оклады в 2025 году уже не будут расти такими темпами. Оборонные же предприятия, имея преимущество в ресурсах, будут «пылесосить» местный рынок труда», — полагает эксперт.

Независимый финансовый аналитик Виталий Калугин также считает, что переломных моментов на рынке труда РФ в следующем году ожидать не приходится.

«На рынке же труда Свердловской области, я думаю, будут потихоньку «высасываться» профессиональные кадры из моногородов. Впрочем, специалисты, которые работают на предприятиях этих муниципалитетов, не склонны к мобильности. Люди не особо готовы менять место жительства, даже если им будут платить в три раза больше», — считает Виталий Калугин.

По его словам, сегодня особенно востребованы работники, занятые на станках, станках с ЧПУ, мастера, сварщики и представители других подобных профессий, то есть квалифицированные кадры в обрабатывающей промышленности. Виталий Калугин уверен, что проблема нехватки кадров является долгосрочной, и дефицит производственных рабочих будет усугубляться по мере выхода на пенсию старшего поколения. Молодежи, которая составляет меньшую часть рабочей силы, нужно обучаться долгое время.
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