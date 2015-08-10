Дмитрий Тортев: Заморозка цен на топливо приведет к дефициту товаров и увеличению доли черного рынка

Фото предоставлено Дмитрием Тортевым

— На этот вопрос должны ответить Минэнерго России и Федеральная антимонопольная служба. Однако за этот месяц представители министерства дали противоречивые объяснения. Сначала в числе причин роста цен называлась остановка нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) на ремонт. Но предприятия каждый год приостанавливают работу, и прежде это не оказывало влияния на рынок. Затем виноватых начали искать в мелком опте, и к этой истории уже подключилась ФАС. Но, на мой взгляд, это ложный путь.— Полевые работы проходят в стране дважды в год. В регионах местные органы власти и профильные ведомства прекрасно осведомлены о графике посевной и уборочной кампаний. В их компетенции проверить также запасы топлива в зоне своей ответственности, а не действовать в режиме «пожарной команды». Поэтому данное объяснение, на мой взгляд, не выдерживает никакой критики.Что касается объяснений по росту трафика, то в прошлом году, несмотря на логистическую перестройку и весенний обвал, объемы немного подросли. Однако в прошлом году в регионах дефицита топлива нигде зафиксировано не было даже во время бурного роста автомобильных грузоперевозок начиная с сентября 2022 года.— Мне эта история очень сильно напоминает события 2018 года, когда стоимость нефти обрушилась до 50 долл. США за баррель. После этого мы наблюдали на внутреннем рынке резкий скачок цен на топливо. Примечательно, что удорожание ГСМ также пришлось на время полевых работ, и это ударило по аграриям.Вот тогда правительством России и было принято решение о запуске демпфирующего механизма, который сдерживает рост или падение цен на топливо при изменении в ту или иную сторону стоимости нефти. После этого нефтяники успокоились, и цены на топливо выровнялись. Замечу, что в 2020 году во время резкого обрушения цен на нефть на мировых биржах цена на топливо в России особо не менялась за счет демпферных выплат нефтяникам.В этом году цены на нефть остаются относительно стабильными, но, когда весной этого года в Минфине России заговорили об отмене выплат, история повторилась. Что интересно: стоимость нефти в цене бензина составляет не более 9%.— Еще раз повторю: причины должны определять регулятивные органы и антимонопольная служба. Но напомню, что в 2018 году ФАС начала расследование, в рамках которого было возбуждено дело о картельном сговоре двух крупных нефтяных трейдеров — АО «Солид — товарные рынки» и ООО «А-Ойл». Антимонопольщики посчитали, что действия этих компаний и привели к резкому росту цен весной 2018 года.По итогам расследования компании были оштрафованы на общую сумму свыше 1 млрд руб. Однако в судах ФАС проиграла «дело нефтетрейдеров». И, к сожалению, для антимонопольной службы подобные провалы становятся нехорошей тенденцией. Например, в этом году ведомство проиграло суд по делу о завышении цен на сахар. Пока на рынке нет ощущения, что регулятивные органы ведут хоть сколько-нибудь успешную борьбу с картелями. А это, в свою очередь, создает благодатную почву для нарушений антимонопольного законодательства на рынке.— Полагаю, что да. Но пока мы наблюдаем прямо противоположную ситуацию. Недавно министр энергетики Николай Шульгинов на «правительственном часе» пообещал 1 трлн руб. инвестиций в нефтепереработку. Все регуляторы из кожи вон лезут, чтобы обеспечить нефтяникам более-менее приемлемую доходность на внутреннем рынке. Профильные ведомства отпустили крупных нефтетрейдеров — теперь ловят мелкий опт.— В мировой практике ограничивают рост цен на некоторые критически важные товары и услуги, включая топливо, только во время чрезвычайных ситуаций. Но мы живем в условиях рыночной экономики, и заморозка цен ожидаемо приведет к дефициту товаров и увеличению доли черного рынка.У нас есть антимонопольное законодательство, которое также запрещает различные виды антиконкурентного поведения на рынке. Но пока у нас регулирование идет по пути донастройки биржевой торговли (мы по 1% увеличиваем нормативы биржевого сбыта ГСМ), но, учитывая внешнеэкономическую конъюнктуру, все это представляется полумерами.— Минфин России сейчас не в простом положении: все расходы, которые можно было бы урезать, урезали. Решение о сокращении демпферных выплат было принято не от хорошей жизни. И хотя ситуация на самом деле была прогнозируемой, оказалось, что у профильных ведомств нет инструментов, чтобы нивелировать последствия решения по демпферу.— На мой взгляд, в правительстве так и не решились на серьезные ограничения, чтобы не потерять и так упавшие доходы от экспорта. Поэтому все ограничилось составлением реестра экспортеров, чтобы исключить серые схемы, по которым нефть поставляется в обход налогообложения.— Варианты всегда есть, но не всегда в профильных ведомствах берут их в расчет. Экспертное сообщество, в том числе на уровне думских комитетов, не раз предлагало создать отдельную топливную биржу для госнужд. Достаточно открыть сайт госзакупок, чтобы увидеть, какие объемы топлива проходят через госзаказ.Форвардные и спотовые рынки существуют для многих товаров и товароподобных продуктов (и услуг). Госзакупки не препятствие для биржевой торговли. В эту модель сбыта хорошо ложатся энергия (включая природный газ, нефть, бензин), основные химикаты, черные, цветные и драгоценные металлы и сельскохозяйственные продукты. Более того, многие проекты по импортозамещению и инновациям фактически проводятся через госзаказ (та же программа по развитию беспилотных авиационных систем).Данная мера, на мой взгляд, позволит резко увеличить нормативы биржевых продаж, чего добивается правительство. Но чтобы эта схема работала, необходимо обеспечить ликвидность торгов на отдельной бирже для госнужд, то есть установить долю нефтепродуктов, которую компания должна продавать на бирже.