Дмитрий Тортев: Платформенная экономика не должна становиться экономикой двойных стандартов

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— Вопрос «цифровой регуляторики» стал актуальным с 2021 года — тогда цифровые платформы стали набирать обороты на фоне пандемии коронавирусной инфекции. В связи с ограничениями стали сильно востребованы услуги дистанционного обслуживания. И к тому моменту стало понятно, что цифровые платформы де-факто работают вне правового регулирования. Тогда же стало понятным, что триллионные обороты маркетплейсов нужно рассматривать еще и с точки зрения антимонопольного регулирования и сохранения баланса на товарных рынках.Эксперты и в Госдуме, и в ФАС неоднократно обращали внимание на необходимость регулирования этой отрасли. Тем более, что мировая практика в этой области уже сложилась и в Китае, и в Евросоюзе. В России еще с 2021 года предлагалось начать разработку Цифрового кодекса, но в Минпромторге тогда решили ограничиться регулированием методом «мягкой силы». И потеряли время.— Во-первых, он вступил в силу только с 1 сентября 2023 года. Во-вторых, морально устарел еще на стадии рассмотрения в Госдуме и не учитывал реалий рынка. Кроме того, как показала практика, после вступления пятого антимонопольного пакета в силу ФАС не смогла его в полной мере применить для исполнения поручения председателя правительства России Михаила Мишустина от мая 2024 года по наведению порядка на рынке цифровых платформ.— По инициативе Минпромторга России тогда решили действовать упомянутой «мягкой силой». В феврале 2022 года между игроками было заключено соглашение о добровольном соблюдении антимонопольного законодательства. Свои подписи под документом поставили представители Яндекса, Wildberries, Ozon, Сбера, «Авито» и других цифровых платформ.— Понимание документа у сторон оказалось разным. В Минпромторге считали, что соглашение предотвратит конфликты, а поток жалоб от партнеров Яндекс.Такси, Wildberries, Ozon и других остановится. Цифровые платформы полагали, что соглашение дает им некий иммунитет. Впоследствии проверки ФАС показали, что маркетплейсы условия соглашения особо и не соблюдали. При этом к 2022 году определились доминирующие игроки: на рынке маркетплейсов — это Wildberries, Ozon и Яндекс.Маркет, в сфере такси — Яндекс.При этом следует положительно отметить усилия ФАС в тот период: сотрудники ведомства провели тщательную работу, чтобы уличить маркетплейсы не только в неисполнении соглашения, но и в нарушении антимонопольного законодательства. Работа ФАС России продемонстрировала, что в отношении цифровых платформ с оборотами, которые сопоставимы со всем объемом госзакупок нашей страны, регулирование методом «мягкой силы» работать не может.К 2024 году в правительстве осознали, что соглашение Минпромторга не работает, и нужно принимать конкретные действия. В марте того же года премьер-министр России Михаил Мишустин поручил главе ФАС России Максиму Шаскольскому разобраться с хаосом на рынке маркетплейсов из-за того, что продавцы начали открыто выступать против политики Wildberries и ценообразования Яндекс.Такси. Ради проверок был снят мораторий на проверки онлайн-платформ. Но вот тут ФАС застряла, и дальше переписок и предупреждений дело не пошло. При этом все инструменты воздействия у службы были. Для примера скажу: ФАС требует от Яндекс.Такси раскрыть алгоритмы динамичного ценообразования на поездки. Компания этого не делает, но на этом все стороны просто расходятся по углам ринга.— Обновление состава правительства в мае 2024 года. Антимонопольную повестку начал курировать зампред правительства России – глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко. Он поручил разработать отдельный законопроект, регулирующий цифровые платформы. И как раз Григоренко акцентировал внимание на большой доле контрафакта на онлайн-платформах. И законодатели вышли на Закон о платформенной экономике, который в итоге недавно был принят парламентом.— Сейчас сложно судить на самом деле. Во-первых, мы еще не видели восемь подзаконных правительственных актов, которые должны выйти к этому документу. Во-вторых, в Госдуме и Совете Федерации признают: документ придется серьезно дорабатывать, и начнут это делать с осени. При этом, если говорить о преимуществах онлайн-торговли, то следует упомянуть их наличие не только у покупателя, но и у продавца. У последнего отсутствует необходимость содержать штат сотрудников, арендовать помещения под магазин. Такие факторы способствуют снижению себестоимости товаров, делают его конкурентоспособным. На этом фоне растет разрыв между физическим и цифровым шопингом. Вопрос в том, какие обязательства должны взять на себя маркетплейсы, чтобы иметь право пользоваться своими преимуществами. Второй серьезный вопрос — в том, что в крупном ритейле в цифровую эпоху останутся только игроки, взявшие на вооружение новые технологии и бизнес-модели. В этом процессе роль государства не должна быть догоняющей.Влияние онлайн-ритейлеров выходит далеко за рамки простой рыночной доли. Их алгоритмы не только формируют цены, но и напрямую управляют спросом, манипулируя позициями товаров в результатах поиска. Поставщики маркетплейсов вынуждены подстраиваться под требования платформы, изменяя свои цены, чтобы обеспечить видимость и продажи своих товаров.Законопроект обязывает маркетплейсы соблюдать критерии ранжирования, но не регулирует их содержание. Свои собственные правила игры очень удобны маркетплейсам. Это — огромный потенциал для манипуляций.— К примеру, маркетплейс может использовать собственные критерии ранжирования для искусственного подавления конкурентов, продвигая собственные товары или товары привилегированных поставщиков. Без независимого регулятора, который бы контролировал и анализировал цифровые алгоритмы, например, специализированного подразделения в структуре ФАС России, ситуация с дисбалансом сил на рынке сохранится, и малые и средние предприятия продолжат оставаться в невыгодном положении. Необходим постоянный мониторинг, разработка и внедрение прозрачных механизмов оценки влияния алгоритмов на рынок. Система штрафных санкций за недобросовестную практику должна быть эффективной и быстродействующей, чтобы у маркетплейсов не было стимула к злоупотреблениям.— Антиконтрафактные меры, включенные в законопроект, на мой взгляд, выглядят недостаточно эффективными. Хотя документ предусматривает обязанность платформ проверять документы продавцов и удалять подозрительные товары по требованию правообладателей, это скорее косметические изменения, нежели комплексное решение проблемы.Китайский опыт демонстрирует более действенный подход: сквозная система блокировки контрафактных товаров, при которой удаление товара с одной платформы автоматически распространяется на все остальные. Российский законопроект не предусматривает такой синхронизации, что делает борьбу с контрафактом фрагментарной и неэффективной. В силу этого большая доля контрафактной продукции, удаленной с одного маркетплейса, появится на другом уже через неделю.Это свидетельствует о низкой эффективности текущих мер и о необходимости создания единого реестра контрафактной продукции с автоматизированным обменом данными между всеми платформами, операторами и участниками федерального товарного рынка. Необходима также проработка механизмов ответственности для маркетплейсов за повторное появление удаленного контрафакта, включая существенные штрафы и возможность временного приостановления работы.— Законопроект должен учитывать специфику работы офлайн-магазинов, обеспечивая справедливые условия для всех участников рынка. Необходимо проработать механизмы регулирования, которые учитывали бы особенности как онлайн-, так и офлайн-торговли, исключая дискриминацию в отношении офлайн-ритейлеров. Это может включать регулирование практик ценообразования, требований к информации для потребителей и других аспектов, важных для равных условий конкуренции на рынке. Без учета интересов офлайн-ритейлеров законопроект будет неполноценным и не сможет обеспечить справедливую конкурентную среду в целом.Таким образом, необходим более комплексный подход, включающий независимый надзор за алгоритмами, эффективную систему борьбы с контрафактом, и учет интересов всех участников рынка, как онлайн, так и офлайн. Платформенная экономика не должна становиться экономикой двойных стандартов. Либо закон защищает всех, либо он увеличивает силу монополистов на рынке. Сейчас мы ближе ко второму сценарию.