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Дмитрий Тортев о проблемах с безопасностью маркетплейсов

Напомним, что 26 мая был зафиксирован сбой в IT-инфраструктуре крупной логистической компании СДЭК. Ранее неполадки с отгрузкой товаров произошли у маркетплейса OZON. Оба сбоя вызвали вал негативных сообщений в социальных сетях от клиентов, не получивших вовремя заказанные товары. Также это нанесло удар по целому ряду представителей малого и среднего бизнеса.

Дмитрий Тортев о проблемах с безопасностью маркетплейсов На мой взгляд, основная проблема маркетплейсов — это вольная трактовка ими своей безнаказанности как цифровых единорогов. Это в том числе касается и хранения данных, и ответственности за их утечку.

Не думаю, что дыра в безопасности решается только ежедневным созданием бэкапов — нужны дополнительные затраты на серверы и накопители памяти. Поставки носят все более случайный характер, и из-за этого нормы резервирования «плывут» вниз. Случай со СДЭК самый громкий, поскольку компания имеет широкую сеть, но не единственный. Злоумышленники все чаще будут переключаться на крупные организации, изучать их бухгалтерию и, в зависимости от полученных данных, выставлять суммы выкупа.

От дефицита водителей страдают все отрасли. Но в случае с маркетплейсами проблемы чаще всего связаны с распределением потоков. Маркетплейсы прижаты друг к другу конкуренцией и необходимостью стабильных отгрузок по тысячам направлений. В результате все решает рынок: на прошлой неделе я видел коэффициенты к обычным тарифам логистики маркетплейсов и х120, и х600. Маркетплейс перекидывает проблему на селлеров, то есть на клиента, увеличивая цены. В итоге от дефицита водителей страдает вся цепочка. Свое веское слово должна сказать ФАС России в рамках проверки злоупотреблений маркетплейсами — коллективными доминантами (Wildberries, Ozon и примкнувший к ним Яндекс.Маркет). Ведь из-за дефицита ставки на водителей могут вырасти в два раза, но не в 120 и не в 600, как безнаказанно насчитывают маркетплейсы.

На мой взгляд, в компаниях посчитали: «Раз действует мораторий на проверки и действует соглашение под «честное слово», то у нас развязаны руки». Хотя в мировой практике с цифровыми гигантами не церемонятся. В Китае маркетплейсы под жестким контролем, в Евросоюзе несколько лет действует Сводная директива, по которой вынуждены работать и китайские компании.

Что мы сейчас имеем: партнеры всех этих компаний (а это миллионы граждан) работают в неконкурентных условиях. Первый шаг для решения этой проблемы сделан — отменен мораторий на проверки онлайн-платформ. Конечно, маркетплейсы будут всячески сопротивляться проверкам и раскрытию информации, пугать последствиями для потребителей. Но, чтобы потребитель действительно не пострадал, нужно создавать атмосферу здоровой конкуренции на рынке. Простой пример: когда Яндекс.Такси буквально выдавило с рынка основных конкурентов, потребитель начал страдать. Ведь ценообразование агрегатора закрыто, и сейчас с этим вопросом разбирается ФАС. То же самое в отношении условий работы требуется сделать и с Wildberries, и с Ozon.

В экспертном совете по IT при ФАС России с 2022 года говорили о необходимости регулирования рынка. Однако с начала 2022 года крупные онлайн-платформы регулируются механизмом «мягкого права» — игроки, занимающие крупные доли на рынке, обязуются в добровольном порядке (под честное слово) соблюдать антимонопольное законодательство. Но, поскольку рынок растет семимильными шагами, механизм оказался нерабочим, о чем говорят многочисленные конфликты, связанные с Яндекс.Такси, Wildberries и Ozon. Все перечисленные субъекты являются доминирующими игроками в своих сегментах.

Член экспертного совета по IT при ФАС России Дмитрий Тортев
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