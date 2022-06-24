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24.06.2022

Продавцы маркетплейсов заявили о принуждении к установлению скидок со стороны интернет-площадок

УрБК, Москва, 24.06.2022. Продавцы макетплейсов заявили, что торговые интернет-площадки вынуждают их устанавливать скидки на свои товары. Отказ от этого грозит менее выгодной комиссией. Данные меры являются нарушением антимонопольного законодательства, сообщается в письме «Опоры России» в Федеральную антимонопольную службу, передает «Коммерсантъ».

CEO goOMNI Ефим Алдухов утверждает, что данной политики придерживается Wildberries, снижая комиссию для тех, кто проводит акции (ее средний размер — 12%). Причем маркетплейсы должны компенсировать продавцам часть потерь в период скидок, однако на деле это происходит редко. Также Е. Алдухов говорит, что политика торговых площадок не дает предпринимателям увеличивать цены, поскольку при расчете рекомендованной скидки Wildberries зачастую использует среднюю стоимость товара за предыдущий месяц.

В самом Wildberries утверждают, что решение об участии в скидочных акциях принимают сами продавцы, и они самостоятельно выбирают цены для своих товаров. При этом в «Яндекс Маркете» и Ozon заявили, что подобных ограничений их сервисы не устанавливают. Но Е. Алдухов это подтверждает, но уточняет, что давление одного игрока косвенно влияет на других.

«Если цены продавца на Ozon будут выше, чем на других площадках, более чем на 15-20%, он рискует лишиться, например, премиальных товаров, что приведет в целом к снижению продаж маркетплейса на 20-30%», — объяснил он.

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