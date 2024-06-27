Александр Ефимов: Маркетплейсы должны развиваться не за счет «удушения» партнеров, а мобилизуя свои внутренние ресурсы

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— На форуме действительно активно обсуждались вопросы антимонопольного регулирования электронной торговли, и М. Шаскольский уделил этому не менее 10 минут своего выступления. Поэтому действительно можно говорить, что весь 2024 год в истории российского антимонопольного регулирования отмечен годом маркетплейсов и цифровой экономики.— ФАС готовит шестой антимонопольный пакет, в который, как это анонсировано, войдет регулирование нетранзакционных платформ — видеохостингов, соцсетей. Также в ФАС готовят свою концепцию специального законопроекта, который будет регулировать гражданско-правовые отношения на маркетплейсах. Критические точки такого регулирования в том числе обсуждались и на форуме, и АУРЭК обозначила их как своего рода декларацию прав участников отрасли.— Во-первых, предсказуемость правовых и коммерческих условий. АУРЭК добивается ограничения количества изменений оферт до показателя один раз в три месяца и при условии заблаговременного уведомления не менее чем за один месяц.Во-вторых, ограничение качества изменений этих условий — недопустимость ухудшений финансовых условий на уровень, превышающий инфляцию за год. При этом ухудшение в одном месте должно сопровождаться улучшением в другом.В-третьих, обоснованность и соразмерность. И стоимость услуг площадок со всеми сборами и комиссиями, и максимальные размеры штрафов должны быть ограничены определенным процентом от выручки партнера, а также — обоснованы и мотивированы. АУРЭК настаивает на нефинансовых методах обеспечения обязательств партнеров.В-четвертых, паритетные условия. Если есть ответственность партнеров перед площадкой, должна быть и ответственность площадок перед платформами. Мы убеждены, что регулирование на основе указанных принципов может гарантировать права участников рынка на годы вперед.— Встреча состоялась, кстати, по инициативе Wildberries, что является хорошим сигналом о том, что наши усилия не напрасны. Разбирались как частные проблемы, так и общие вопросы о тарифах, штрафах, рейтингах. Мы договорились, что все пожелания будут рассмотрены и учтены в обновлениях условий площадки. Некоторые участники встречи уже получили отмены штрафов, некоторым увеличили тарифы вознаграждения. Также отмечу, что перед встречами Wildberries отменила одиозные штрафы за очереди на ПВЗ и ввела функционал оспаривания штрафов за товары. Действительно, можно потихоньку говорить об оттепели в отношениях, но многое еще предстоит прорабатывать.— Не секрет, что Wildberries и Ozon вместе занимают 82% рынка по итогам прошлого года. Возможность иметь сопоставимые обороты и, соответственно, зарабатывать сопоставимые деньги на других платформах, безусловно, меньше. Об этом мы и говорим повсеместно, считая, что в силу доминирования эти две площадки должны нести повышенную ответственность перед своими контрагентами, ведь фактически им особо некуда больше пойти.— По разным оценкам, в e-commerce задействованы от 3 до 6 млн человек, но надо понимать, что, с одной стороны, e-commerce — это не самостоятельная сфера, а преимущественно один из каналов сбыта, а с другой — на фоне роста e-commerce мы видим деградацию других каналов. Поэтому в каком-то плане можно говорить о том, что основные два маркетплейса в текущих реалиях неизбежно становятся некой универсальной монополией.— Сейчас еще в ФАС принимается решение, следует ли считать предупреждения исполненными или нет, о чем сказал руководитель ведомства. У нас есть позиция на этот счет, мы ею делились. В целом мы отметили, что Ozon предупреждения выполнил, но были вопросы по Wildberries. Кстати, Wildberries учла нашу критику и доработала оферту дополнительно уже после того, как отчиталась перед ФАС. Вопросов становится меньше, но это все пока касается только продавцов товаров — по ПВЗ мы только начинаем разбираться со всем этим в антимонопольной плоскости.— Жалобы, на наш взгляд, будут всегда. На платформах все динамично меняется, участники этих отношений попросту не успевают за изменениями. Поэтому для нас важно ограничить эти изменения — в конце концов, продавцы должны продавать, ПВЗ — выдавать, а не ежедневно искать подводные камни в новых редакциях оферт. Но, с другой стороны, и правовую, и финансовую грамотность участников рынка следует повышать, и это как раз одно из важных направлений деятельности АУРЭК. Я сам опубликовал целый видеокурс простым языком о правоотношениях с маркетплейсами для селлеров и владельцев ПВЗ.— Мы искренне убеждены, что маркетплейсы должны развиваться, но не за счет «удушения» партнеров, а за счет мобилизации собственных внутренних ресурсов, оптимизации процессов и так далее. Законопроект не должен откинуть отрасль в XIX век, не должен быть популистским в духе лозунгов «фабрики — рабочим, землю — крестьянам», но он должен установить справедливый баланс прав и обязанностей, учитывая, что маркетплейс объективно всегда будет сильнее, чем его партнеры.