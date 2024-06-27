Александр Ефимов: Маркетплейсы должны развиваться не за счет «удушения» партнеров, а мобилизуя свои внутренние ресурсы

На вопросы ИАА «УралБизнесКонсалтинг» ответил председатель Совета Ассоциации участников рынка электронной коммерции (АУРЭК) Александр Ефимов.— Александр Игоревич, на прошлой неделе с вашим участием прошел «Антимонопольный форум 2024». Известно также, что там был и глава ФАС России Максим Шаскольский. Можно ли сказать, что в этом году форум прошел под знаком перемен для электронной торговли?
— На форуме действительно активно обсуждались вопросы антимонопольного регулирования электронной торговли, и М. Шаскольский уделил этому не менее 10 минут своего выступления. Поэтому действительно можно говорить, что весь 2024 год в истории российского антимонопольного регулирования отмечен годом маркетплейсов и цифровой экономики.— Какие нововведения, которые изменят рынок электронной торговли, анонсировала ФАС?
— ФАС готовит шестой антимонопольный пакет, в который, как это анонсировано, войдет регулирование нетранзакционных платформ — видеохостингов, соцсетей. Также в ФАС готовят свою концепцию специального законопроекта, который будет регулировать гражданско-правовые отношения на маркетплейсах. Критические точки такого регулирования в том числе обсуждались и на форуме, и АУРЭК обозначила их как своего рода декларацию прав участников отрасли.— Какие изменения видят в АУРЭК в рамках нового антимонопольного пакета?
— Во-первых, предсказуемость правовых и коммерческих условий. АУРЭК добивается ограничения количества изменений оферт до показателя один раз в три месяца и при условии заблаговременного уведомления не менее чем за один месяц.
Во-вторых, ограничение качества изменений этих условий — недопустимость ухудшений финансовых условий на уровень, превышающий инфляцию за год. При этом ухудшение в одном месте должно сопровождаться улучшением в другом.
В-третьих, обоснованность и соразмерность. И стоимость услуг площадок со всеми сборами и комиссиями, и максимальные размеры штрафов должны быть ограничены определенным процентом от выручки партнера, а также — обоснованы и мотивированы. АУРЭК настаивает на нефинансовых методах обеспечения обязательств партнеров.
В-четвертых, паритетные условия. Если есть ответственность партнеров перед площадкой, должна быть и ответственность площадок перед платформами. Мы убеждены, что регулирование на основе указанных принципов может гарантировать права участников рынка на годы вперед.— Известно, что форуму предшествовала очередная встреча представителей АУРЭК с Wildberries. Как вы можете ее оценить, учитывая, что еще полгода назад такие переговоры были безрезультатны и Wildberries упорно проводила политику, которая не нравится селлерам и владельцам пунктов выдачи заказов (ПВЗ)?
— Встреча состоялась, кстати, по инициативе Wildberries, что является хорошим сигналом о том, что наши усилия не напрасны. Разбирались как частные проблемы, так и общие вопросы о тарифах, штрафах, рейтингах. Мы договорились, что все пожелания будут рассмотрены и учтены в обновлениях условий площадки. Некоторые участники встречи уже получили отмены штрафов, некоторым увеличили тарифы вознаграждения. Также отмечу, что перед встречами Wildberries отменила одиозные штрафы за очереди на ПВЗ и ввела функционал оспаривания штрафов за товары. Действительно, можно потихоньку говорить об оттепели в отношениях, но многое еще предстоит прорабатывать.— Зачем при таком количестве нарушений селлерам и владельцам ПВЗ работать с Wildberries или Ozon, когда на рынке электронной коммерции, по оценке той же ФАС, работают 16 субъектов?
— Не секрет, что Wildberries и Ozon вместе занимают 82% рынка по итогам прошлого года. Возможность иметь сопоставимые обороты и, соответственно, зарабатывать сопоставимые деньги на других платформах, безусловно, меньше. Об этом мы и говорим повсеместно, считая, что в силу доминирования эти две площадки должны нести повышенную ответственность перед своими контрагентами, ведь фактически им особо некуда больше пойти.— Как вы оцениваете уровень конкуренции на рынке электронной торговли? Как доминирование Wildberries и Ozon отражается на положении селлеров и владельцев ПВЗ? Сколько вообще человек задействованы в сфере рынка электронной коммерции?
— По разным оценкам, в e-commerce задействованы от 3 до 6 млн человек, но надо понимать, что, с одной стороны, e-commerce — это не самостоятельная сфера, а преимущественно один из каналов сбыта, а с другой — на фоне роста e-commerce мы видим деградацию других каналов. Поэтому в каком-то плане можно говорить о том, что основные два маркетплейса в текущих реалиях неизбежно становятся некой универсальной монополией. — Еще в начале апреля ФАС выдала Wildberries и Ozon предостережения из-за нарушений антимонопольного законодательства. Есть ли у вас информация, исполнены ли эти предписания?
— Сейчас еще в ФАС принимается решение, следует ли считать предупреждения исполненными или нет, о чем сказал руководитель ведомства. У нас есть позиция на этот счет, мы ею делились. В целом мы отметили, что Ozon предупреждения выполнил, но были вопросы по Wildberries. Кстати, Wildberries учла нашу критику и доработала оферту дополнительно уже после того, как отчиталась перед ФАС. Вопросов становится меньше, но это все пока касается только продавцов товаров — по ПВЗ мы только начинаем разбираться со всем этим в антимонопольной плоскости.— Продолжают ли поступать жалобы от предпринимателей после проверок ФАС? Какие самые распространенные заявления? Стало ли жалоб меньше?
— Жалобы, на наш взгляд, будут всегда. На платформах все динамично меняется, участники этих отношений попросту не успевают за изменениями. Поэтому для нас важно ограничить эти изменения — в конце концов, продавцы должны продавать, ПВЗ — выдавать, а не ежедневно искать подводные камни в новых редакциях оферт. Но, с другой стороны, и правовую, и финансовую грамотность участников рынка следует повышать, и это как раз одно из важных направлений деятельности АУРЭК. Я сам опубликовал целый видеокурс простым языком о правоотношениях с маркетплейсами для селлеров и владельцев ПВЗ.— Изменит ли одобренный правительством законопроект о регулировании рынка электронной торговли расклад на рынке электронной коммерции? Можно ли ожидать, что введение государственного регулирования затормозит рост маркетплейсов
— Мы искренне убеждены, что маркетплейсы должны развиваться, но не за счет «удушения» партнеров, а за счет мобилизации собственных внутренних ресурсов, оптимизации процессов и так далее. Законопроект не должен откинуть отрасль в XIX век, не должен быть популистским в духе лозунгов «фабрики — рабочим, землю — крестьянам», но он должен установить справедливый баланс прав и обязанностей, учитывая, что маркетплейс объективно всегда будет сильнее, чем его партнеры.Фото предоставлено Александром Ефимовым