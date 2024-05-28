Ozon не может восстановить своевременную доставку товаров в Свердловской области

Сервис доставки СДЭК восстановит отправку и выдачу посылок не позднее 29 мая. Об этом «Известиям» заявил директор по ...28.05.2024 СДЭК восстановит работу к 29 мая 2024 года
УрБК, Москва, 28.05.2024. Сервис доставки СДЭК восстановит отправку и выдачу посылок не позднее 29 мая. Об этом ...06.07.2023 В Екатеринбурге умер второй заразившийся менингококковой инфекцией сотрудник Ozon
УрБК, Екатеринбург, 06.07.2023. В Екатеринбурге умер еще один заболевший менингококковой инфекцией сотрудник ...06.07.2023 В Екатеринбурге умер заболевший менингококковой инфекцией сотрудник Ozon
УрБК, Екатеринбург, 06.07.2023. В Екатеринбурге умер один из заболевших менингококковой инфекцией сотрудников ...24.12.2010 Интернет-магазин Ozon.ru ограничил возможность заказа покупок
УрБК, Москва, 24.12.2010. Пользователи российского интернет-магазина Ozon.ru в четверг не смогли заказать покупки: даже ...