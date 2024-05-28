УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 11:43

Ozon не может восстановить своевременную доставку товаров в Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 03.06.2024. Клиенты маркетплейса Ozon жалуются на то, что сервис не может восстановить своевременную доставку товаров в Свердловской области.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге водители большегрузных автомобилей не могут разгрузить товар и фактически вынуждены ночевать в кабинах машин, дожидаясь своей очереди. В Ozon тогда заявляли, что в курсе проблемы, и обещали, что до конца месяца товары дойдут до потребителей.

Тем не менее жители региона продолжают испытывать проблемы с получением заказанных посылок. При этом отмена прибытия товара происходит непосредственно в день заявленной доставки, а компания-поставщик на связь с клиентом не выходит.

Стоит также отметить, что одновременно с Ozon на прошлой неделе был зафиксирован сбой в работе крупной сети доставки СДЭК, которая также обслуживает маркетплейсы. Неполадки в IT-инфраструктуре были выявлены 26 мая — предположительно, из-за кибератаки.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
28.05.2024 СДЭК восстановит работу к 29 мая 2024 года

Сервис доставки СДЭК восстановит отправку и выдачу посылок не позднее 29 мая. Об этом «Известиям» заявил директор по ...

28.05.2024 СДЭК восстановит работу к 29 мая 2024 года

УрБК, Москва, 28.05.2024. Сервис доставки СДЭК восстановит отправку и выдачу посылок не позднее 29 мая. Об этом ...

06.07.2023 В Екатеринбурге умер второй заразившийся менингококковой инфекцией сотрудник Ozon

УрБК, Екатеринбург, 06.07.2023. В Екатеринбурге умер еще один заболевший менингококковой инфекцией сотрудник ...

06.07.2023 В Екатеринбурге умер заболевший менингококковой инфекцией сотрудник Ozon

УрБК, Екатеринбург, 06.07.2023. В Екатеринбурге умер один из заболевших менингококковой инфекцией сотрудников ...

24.12.2010 Интернет-магазин Ozon.ru ограничил возможность заказа покупок

УрБК, Москва, 24.12.2010. Пользователи российского интернет-магазина Ozon.ru в четверг не смогли заказать покупки: даже ...

Популярные новости
08.05.2024Чаты раздора08.05.2024Налоговая инспекция напомнила жителям Свердловской области о порядке уплаты налога на доходы с банковских вкладов в 2024 году08.05.2024История эвакуации Эрмитажа, бумажные звери, новые шедевры17.05.2024Медианная предлагаемая зарплата курьеров в Свердловской области составила 109 тыс. 200 руб. в I квартале 2024 года07.05.2024«Квадрат» по 150 тысяч
Архив новостей
Июнь 2024 (21)
Май 2024 (667)
Апрель 2024 (699)
Март 2024 (664)
Февраль 2024 (665)
Январь 2024 (568)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18