Девальвация вернула демпфер

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Российский кабмин увеличил долю продажи топлива на бирже

Правительство РФ увеличило долю продажи топлива на бирже. Для дизеля этот показатель должен составлять 12% (ранее — ...

Российский кабмин увеличил долю продажи топлива на бирже

УрБК, Москва, 06.10.2023. Правительство РФ увеличило долю продажи топлива на бирже. Для дизеля этот показатель должен ...

Повышенные выплаты по демпферу для нефтяников могут ввести с ноября 2023 года

УрБК, Москва, 03.10.2023. Правительство России готово установить повышенные выплаты по демпферу для нефтяников с ноября ...

Правительство РФ временно запретило экспорт бензина и дизтоплива

Российские власти временно запретили поставки за границу отечественного бензина и дизельного топлива. Об этом сообщает ...

Правительство РФ временно запретило экспорт бензина и дизтоплива

УрБК, Москва, 21.09.2023. Российские власти временно запретили поставки за границу отечественного бензина и дизельного ...