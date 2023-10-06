Девальвация вернула демпфер

В конце прошлой недели, 6 октября, правительство РФ вернулось к демпферным выплатам нефтяным компаниям в прежнем объеме. В урезанном виде тарифы просуществовали лишь месяц. Данное решение как для участников рынка, так и для аналитиков было ожидаемым. Тем более что принятые ранее меры в виде запрета на экспорт не остановили рост цен на топливо. А других инструментов для сдерживания цен у кабмина просто не оказалось в условиях слабеющей национальной валюты.
Как уже писал УрБК, рост цен на бензин и дизельное топливо начался весной 2023 года на фоне обсуждения в правительстве вопроса по сокращению демпферных выплат нефтяникам. Сначала исторические рекорды обновлялись на топливно-сырьевой бирже. Затем подорожание оптовых поставок отразилось в рознице. Сложнее всего в этой ситуации было аграриям, которым пришлось покупать дизельное топливо по повышенной цене перед уборочной. В южных регионах возник дефицит. У большинства сельхозпредприятий попросту нет собственных хранилищ, чтобы делать запасы на подобные случаи.
Несмотря на негативные сигналы с биржи, в правительстве РФ все-таки приняли решение с сентября снизить коэффициент, по которому рассчитывались компенсационные выплаты нефтяникам. А уже 21 сентября кабмин после неоднократных предупреждений в адрес участников рынка ввел запрет на экспорт всех видов топлива. Но, как пояснил независимый финансовый аналитик Виталий Калугин, «эта дубинка» привела к обратным последствиям.
Топливная отрасль находится в непрерывном производстве бензина, дизтоплива и мазута. Соответственно, если вводится запрет на экспорт одного или двух продуктов, это влияет на производство остальных. В текущих условиях, по оценке В. Калугина, на экспорт уходило 15% от производимого в стране бензина и более половины дизельного топлива. Правительственный запрет, в свою очередь, привел к переполнению хранилищ и поставил под угрозу стабильность работы нефтеперерабатывающих заводов.
На этом фоне в правительстве РФ началось обсуждение ослаблений запрета на экспорт. ФАС, в свою очередь, предложила увеличить объем топлива, который должен поставляться на биржу, до 20% (до начала октября норматив составлял 13% для бензина и 9,5% для дизеля — прим. ред.). Вопрос с повышением демпферных выплат, по данным УрБК, обсуждался в последнюю очередь на фоне дефицита бюджета. Однако, как отмечают эксперты, переговорные позиции у нефтяников были сильнее на тот момент, а инструментов для балансировки рынка у правительства не осталось.
За один день, 6 октября, кабмин ослабил ограничения на экспорт топлива, увеличил
демпферные выплаты, а также нормативы продажи топлива на бирже: бензина — с 13% до 15%, дизеля — с 9,5% до 12,5%. Член экспертного совета комитета по энергетике Госдумы Андрей Тенишев отметил, что, хотя принятые решения и являются необходимыми, однако коренных проблем на топливном рынке они не решают.
«Предпринятые меры не устраняют ключевых проблем, а предложенное увеличение доли продаж на бирже не окажет существенного влияния на условия обращения товара, в том числе и цены, на товарном рынке нефтепродуктов. Нужны разделение вертикально-интегрированных компаний и приватизация бизнесов розничной продажи топлива. На бирже должно продаваться не менее 20% бензина и дизеля, в идеале это должно быть 35%. И это примерно то количество топлива, которое необходимо для независимых АЗС», — пояснил УрБК Андрей Тенишев.
Его коллега — член экспертного совета комитета по энергетике Госдумы Дмитрий Тортев — напомнил, что экспертное сообщество выступало за увеличение нормативов биржи еще в 2021 году. Но ФАС, курирующая биржевую торговлю, игнорировала это предложение.
«Когда запускались демпферные выплаты, рынку не послали четкий сигнал, что это временная мера. В чем-то ситуация схожа с «льготной» ипотекой. Но бесконечно сдерживать цены на топливо таким образом невозможно, особенно в условиях дефицитного бюджета. Понимали это и в профильных ведомствах, у которых было несколько лет, чтобы подготовить превентивные меры. Например, увеличить нормативы продажи через биржу. Подвела также оперативность контролеров, которые спохватились лишь тогда, когда в ряде регионов возник дефицит топлива. Хотя с мая были отчетливые сигналы с биржи», — сказал УрБК Д. Тортев.
Виталий Калугин, в свою очередь, считает, что никакие превентивные меры не изменили бы ситуацию после сокращения демпферных выплат. По его мнению, у правительства не оставалось другого выхода, кроме как вернуться к прежним коэффициентам в условиях ослабления курса рубля.
«Почему все так рассчитывают на биржу? Биржа — это столкновение объемов предложения и объемов спроса. Если туда нефтяные компании придут и будут продавать топливо по 77 тыс. руб. за т — это их вопрос, они же не снизят. Они могут и по 90 тыс. руб. за т выставлять топливо, и что им сделают?» — считает В. Калугин.
По его мнению, подорожание топлива в России без топливного демпфера неизбежно, поскольку де-факто стоимость бензина и дизельного топлива равнялась 1 доллару и колебалось в зависимости от курса. Соответственно, без выплат нефтяникам, по оценке В. Калугина, было бы логично подорожание того же ДТ до 90 руб. за литр.
Впрочем, все опрошенные УрБК эксперты сходятся во мнении, что правительство России еще вернется к вопросу о сокращении демпферных выплат. На данный момент в Минфине и Минэнерго уже начали рассматривать меры, которые могут предложить нефтяникам в качестве альтернативы демпферу. Правда, речь пока идет в основном о льготах и послаблениях, в которых компании заинтересованы меньше, чем в компенсациях.