Объем демпферных выплат нефтяникам за девять месяцев 2023 года сократился на 38%

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УрБК, Москва, 04.10.2023. В ближайшие дни правительство РФ может ослабить запрет на экспорт топлива. Как пишет газета ...

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