УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 11:21

Объем демпферных выплат нефтяникам за девять месяцев 2023 года сократился на 38%

УрБК, Москва, 05.10.2023. Объем демпферных выплат нефтяным компаниям в период с января по сентябрь 2023 года сократился на 38% к уровню прошлого года, составив 1,1 трлн руб. Это следует из данных Минфина РФ.

За сентябрь объем выплат составил 298,7 млрд руб. Добавим, что именно с прошлого месяца начал действовать пониженный коэффициент, по которому рассчитывался демпфер.

Напомним, что с 21 сентября 2023 года правительство России ввело запрет на экспорт топлива в связи с резким ростом цен. Впоследствии в СМИ сообщили, что ограничения могут ослабить по поставкам дизельного топлива.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
Вчера, 11:03 Правительство РФ может снять запрет на экспорт дизельного топлива

УрБК, Москва, 04.10.2023. В ближайшие дни правительство РФ может ослабить запрет на экспорт топлива. Как пишет газета ...

03.10.2023 Повышенные выплаты по демпферу для нефтяников могут ввести с ноября 2023 года

УрБК, Москва, 03.10.2023. Правительство России готово установить повышенные выплаты по демпферу для нефтяников с ноября ...

29.09.2023 Банк России зафиксировал сокращение объема подозрительных операций в 2023 году на 9%

УрБК, Москва, 29.09.2023. Объем подозрительных операций за первую половину 2023 года сократился на 9% к уровню прошлого ...

21.09.2023 Правительство РФ временно запретило экспорт бензина и дизтоплива

УрБК, Москва, 21.09.2023. Российские власти временно запретили поставки за границу отечественного бензина и дизельного ...

07.02.2023 Объем Фонда национального благосостояния РФ в январе вырос до 10,8 трлн рублей

УрБК, Москва, 07.02.2023. Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) России в январе 2023 года увеличился на 373 ...

Популярные новости
13.09.2023Власти Екатеринбурга выделили 6 млн рублей субсидий для поддержки садоводов21.09.2023На улице Вайнера в Екатеринбурге началась установка малых архитектурных форм08.09.2023В культурном центре «Эрмитаж-Урал» пройдет лекция «Уральский романтический акционизм против «лихих 1990-х»06.09.2023Любовь Торопицына про законопроект о самозапретах на кредиты15.09.2023Одеть Шигира
Архив новостей
Октябрь 2023 (133)
Сентябрь 2023 (703)
Август 2023 (773)
Июль 2023 (710)
Июнь 2023 (708)
Май 2023 (689)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18