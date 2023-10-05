Правительство РФ увеличило демпферные выплаты нефтяным компаниям

УрБК, Москва, 05.10.2023. Объем демпферных выплат нефтяным компаниям в период с января по сентябрь 2023 года сократился ...03.10.2023 Повышенные выплаты по демпферу для нефтяников могут ввести с ноября 2023 года
УрБК, Москва, 03.10.2023. Правительство России готово установить повышенные выплаты по демпферу для нефтяников с ноября ...30.09.2020 Правительство РФ внесло в Госдуму проект бюджета на 2021-2023 годы
УрБК, Москва, 30.09.2020. Правительство РФ внесло в Государственную думу законопроект о федеральном бюджете на 2021 год ...24.04.2019 Нефтяные компании РФ в 2019 году получат компенсацию из Фонда национального благосостояния в 400-450 млрд рублей
Компенсация нефтяным компаниям из Фонда национального благосостояния (ФНБ) в 2019 году в рамках демпфирующего механизма ...24.04.2019 Нефтяные компании РФ в 2019 году получат компенсацию из Фонда национального благосостояния в 400-450 млрд рублей
УрБК, Москва, 24.04.2019. Компенсация нефтяным компаниям из Фонда национального благосостояния (ФНБ) в 2019 году в ...