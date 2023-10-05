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Вчера, 11:24

Правительство РФ увеличило демпферные выплаты нефтяным компаниям

УрБК, Москва, 06.10.2023. Правительство РФ удвоило коэффициент по демпферу, на основании которого рассчитывались выплаты нефтяникам. Об этом сообщает пресс-служба российского кабмина.

Установленный в сентябре 2023 года коэффициент 0,5 увеличен до 1,0. Это, как считают в правительстве РФ, повысит компенсации нефтеперерабатывающим заводам выпадающих доходов.

Напомним, что демпферные выплаты были установлены в России в 2019 году. Весной 2023 года Минфин инициировал сокращение их объемов. После этого цена на топливо резко выросла сначала на товарно-сырьевой бирже, а затем в рознице.

Добавим, что объем демпферных выплат нефтяным компаниям в период с января по сентябрь 2023 года сократился на 38% к уровню прошлого года, составив 1,1 трлн руб. За сентябрь он составил 298,7 млрд руб.
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