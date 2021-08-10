Повышенные выплаты по демпферу для нефтяников могут ввести с ноября 2023 года

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Правительство РФ решило не вводить запрет на экспорт бензина

Правительство РФ отказалось от реализации срочных мер по стабилизации цен на топливо. В ходе совещания с ...

Правительство РФ решило не вводить запрет на экспорт бензина

УрБК, Москва, 10.08.2021. Правительство РФ отказалось от реализации срочных мер по стабилизации цен на топливо. В ходе ...

Поправки для повышения компенсаций нефтяникам не предоставлены Минфином в срок

УрБК, Москва, 08.05.2019. Проект поправок в Налоговый кодекс, которые должны повысить НДПИ на нефть и ввести акциз на ...

Нефтяные компании РФ в 2019 году получат компенсацию из Фонда национального благосостояния в 400-450 млрд рублей

Компенсация нефтяным компаниям из Фонда национального благосостояния (ФНБ) в 2019 году в рамках демпфирующего механизма ...

Нефтяные компании РФ в 2019 году получат компенсацию из Фонда национального благосостояния в 400-450 млрд рублей

УрБК, Москва, 24.04.2019. Компенсация нефтяным компаниям из Фонда национального благосостояния (ФНБ) в 2019 году в ...