УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 10:22

Повышенные выплаты по демпферу для нефтяников могут ввести с ноября 2023 года

УрБК, Москва, 03.10.2023. Правительство России готово установить повышенные выплаты по демпферу для нефтяников с ноября 2023 года. Как пишет «Коммерсантъ», предлагается увеличить коэффициент по выплатам с действующего с сентября 0,5 до 0,8-1.

По данным издания, сейчас этот вопрос обсуждается с Минфином, который весной инициировал сокращение выплат по демпферу в целях оптимизации бюджетных расходов. В правительстве полагают, что увеличенный коэффициент позволит стабилизировать ситуацию на топливной бирже.

Напомним, что демпферные выплаты нефтяникам были установлены в 2019 году после резкого скачка цен на топливо в предыдущем году. Этот механизм представляет собой обратный акциз — выплаты из бюджета нефтеперерабатывающим заводам, которые позволяют компенсировать разницу между средней экспортной ценой на нефть и стоимостью бензина АИ-92 или дизельного топлива на внутреннем рынке. Когда мировые цены выше внутренних, государство компенсирует часть потерь нефтяной отрасли. Если цены ниже, нефтяные компании платят часть разницы в ценах в госбюджет.

После того как Минфин России весной 2023 года выступил за сокращение демпферных выплат, оптовые цены на топливо резко возросли. К лету бензин и дизельное топливо подорожали в рознице. В ряде регионов возник дефицит.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
10.08.2021 Правительство РФ решило не вводить запрет на экспорт бензина

Правительство РФ отказалось от реализации срочных мер по стабилизации цен на топливо. В ходе совещания с ...

10.08.2021 Правительство РФ решило не вводить запрет на экспорт бензина

УрБК, Москва, 10.08.2021. Правительство РФ отказалось от реализации срочных мер по стабилизации цен на топливо. В ходе ...

08.05.2019 Поправки для повышения компенсаций нефтяникам не предоставлены Минфином в срок

УрБК, Москва, 08.05.2019. Проект поправок в Налоговый кодекс, которые должны повысить НДПИ на нефть и ввести акциз на ...

24.04.2019 Нефтяные компании РФ в 2019 году получат компенсацию из Фонда национального благосостояния в 400-450 млрд рублей

Компенсация нефтяным компаниям из Фонда национального благосостояния (ФНБ) в 2019 году в рамках демпфирующего механизма ...

24.04.2019 Нефтяные компании РФ в 2019 году получат компенсацию из Фонда национального благосостояния в 400-450 млрд рублей

УрБК, Москва, 24.04.2019. Компенсация нефтяным компаниям из Фонда национального благосостояния (ФНБ) в 2019 году в ...

Популярные новости
13.09.2023Власти Екатеринбурга выделили 6 млн рублей субсидий для поддержки садоводов05.09.2023Возможности отечественного софта21.09.2023На улице Вайнера в Екатеринбурге началась установка малых архитектурных форм08.09.2023В культурном центре «Эрмитаж-Урал» пройдет лекция «Уральский романтический акционизм против «лихих 1990-х»06.09.2023Любовь Торопицына про законопроект о самозапретах на кредиты
Архив новостей
Октябрь 2023 (66)
Сентябрь 2023 (703)
Август 2023 (773)
Июль 2023 (710)
Июнь 2023 (708)
Май 2023 (689)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18