Повышенные выплаты по демпферу для нефтяников могут ввести с ноября 2023 года

Правительство РФ отказалось от реализации срочных мер по стабилизации цен на топливо. В ходе совещания с ...10.08.2021 Правительство РФ решило не вводить запрет на экспорт бензина
УрБК, Москва, 10.08.2021. Правительство РФ отказалось от реализации срочных мер по стабилизации цен на топливо. В ходе ...08.05.2019 Поправки для повышения компенсаций нефтяникам не предоставлены Минфином в срок
УрБК, Москва, 08.05.2019. Проект поправок в Налоговый кодекс, которые должны повысить НДПИ на нефть и ввести акциз на ...24.04.2019 Нефтяные компании РФ в 2019 году получат компенсацию из Фонда национального благосостояния в 400-450 млрд рублей
Компенсация нефтяным компаниям из Фонда национального благосостояния (ФНБ) в 2019 году в рамках демпфирующего механизма ...24.04.2019 Нефтяные компании РФ в 2019 году получат компенсацию из Фонда национального благосостояния в 400-450 млрд рублей
УрБК, Москва, 24.04.2019. Компенсация нефтяным компаниям из Фонда национального благосостояния (ФНБ) в 2019 году в ...