Засуха природная и бензиновая

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Власти Свердловской области заявили об отсутствии проблем с объемом автомобильного топлива в регионе

Власти Свердловской области заявили об отсутствии проблем с объемом автомобильного топлива в регионе. Об этом сегодня ...

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УрБК, Екатеринбург, 25.09.2023. Власти Свердловской области заявили об отсутствии проблем с объемом автомобильного ...

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В Свердловской области на две недели раньше начали уборку зерновых

УрБК, Екатеринбург, 10.08.2016. В Свердловской области уборка зерновых культур началась раньше среднегодовых ...