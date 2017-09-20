Засуха природная и бензиновая

В этом году в Свердловской области к уборке урожая приступили раньше обычного срока. Сбор зерновых культур стартовал уже во второй декаде августа, и немногим позже начался сбор урожая овощей. Об этом рассказала на пресс-конференции, посвященной итогам уборочной кампании и анализу влияния погодных условий и топливного кризиса на урожай Среднего Урала, министр агропромышленного комплекса (АПК) и потребительского рынка региона Анна Кузнецова.
Ранний сбор урожая и зерновых связан с необычайно теплой погодой для Уральского региона. Отметим, что начиная с апреля текущего года на территории Свердловской области был введен особый противопожарный режим, который отменили только к середине сентября. Кроме того, на протяжении всего весеннего периода регион неоднократно входил в число лидеров по количеству возгораний в лесах. В ряде случаев эксперты даже фиксировали засуху и гибель посевных культур. Так, из-за небольшого количества осадков весной погибло 6,5 тыс. га посевов. При этом, несмотря на значительную площадь, ущерб был нанесен лишь 0,8% от общего числа территорий посевной региона.
О дефиците дождей и продолжительном теплом лете рассказала также ведущий агрометеоролог Уральского гидрометцентра Лариса Закирова. По ее словам, с 20 мая по 31 августа число дней с температурой +25 градусов и выше в два раза превысило норму. Больше нормы уже в четыре раза оказалось количество дней с температурой +30 градусов и выше.
«В целом лето выдалось продолжительным и теплым с дефицитом осадков. С 1 мая по 31 августа осадков выпало на 20-40% меньше обычного. Преобладание теплой погоды в июле и начале августа ускорило созревание яровых на одну-две недели раньше среднелетних показателей», — сообщила агрометеоролог о влиянии жаркой погоды на урожай.
Однако засушливый период практически не повлиял на итоги уборочной кампании текущего года. Так, по словам министра АПК, урожайность этих культур превысила сборы 2022 года. В то же время на сегодняшний день убрано только 32% от общей планируемой площади. Почти завершена уборка зерновых технических культур — 76,5% плановой площади. На конец сентября с 1 га удастся собрать примерно 22 ц зерновых, что ниже прошлогодних значений, но при этом на уровне среднелетней статистики. Добавим, что в области целевые планки по сбору зерна составляют порядка 670-700 тыс. т, а местным производителям требуется около 1 млн 200 тыс. т зерна. Однако нивелировать недостаток необходимых объемов зерновых Среднему Уралу, как дотационному региону, позволяет поддержка сопредельных территорий. В частности, зерно поставляют Курганская, Тюменская и Челябинская области.
«Если говорить про зерновые культуры, мы ожидаем собрать порядка 600 тыс. т урожая. Это несколько меньше наших плановых объемов, но это результаты погодных условий. По «борщевому набору» соберем в полном объеме: порядка 44 тыс. т овощей и 200 тыс. т с небольшим картофеля. Также мы выполним план по сбору технических культур — кукурузы и рапса порядка 17 тыс. т», — рассказала А. Кузнецова.
Кроме того, она подчеркнула, что на сегодняшний день свердловские сельхозпроизводители получили
3,7 млрд руб. грантов или субсидий, в том числе для проведения уборочной кампании. Общий бюджет на их поддержку в этом году составил порядка 5 млрд руб. Финансирование аграрного сектора и положительная динамика сбора урожая позволяют сказать, что комплекс АПК в Свердловской области работает стабильно, и запасов урожая хватит, чтобы обеспечить население региона на протяжении всего предстоящего зимне-весеннего сезона.
И хотя специалисты отмечают, что проблема с засухой не повлияла на показатели урожайности этого года, в то же время, по данным Свердловскстата, на Среднем Урале за год цены производителей овощей выросли на 35,7%. Это объясняется увеличением затрат на удобрения, замену запчастей аграрной техники, а также подорожанием топлива в летний период. Как отметила министр, в пик роста цен мелкооптовые поставщики сильно подняли цены на летнее топливо, а региональным властям пришлось в ручном режиме помогать аграриям заключать договоры с крупными поставщиками.
«Часть коллег ощущает давление рынка и по цене, и по количеству. Крупные предприятия работают с крупными поставщиками, такими как «Башнефть», ЛУКОЙЛ, «Газпромнефть» и так далее. А небольшие хозяйства, которые находятся на удаленных территориях, сотрудничают с компаниями (мелкого опта — прим. ред.). Их функционал — не только продать, но и довезти топливо до аграриев», — пояснила глава регионального министерства.
По ее словам, в Свердловской области цены на топливо на текущий момент с даты, когда они начали расти, увеличились
на 35%. Однако в настоящее время стоимость топлива удалось стабилизировать.
«Один из крупнейших поставщиков продекларировал 2,5 тыс. т (топлива — прим. ред.) в регионе. Цена уже стабилизировалась. Сейчас правительство РФ ограничило экспорт дизельного топлива и бензинов. Это стимулировало топливную биржу, и мы ждем трансляцию этого на оптовую продажу», — сообщила Анна Кузнецова.
Отметим, что ранее в Минсельхозе рассказали
о росте цен на топливо в Свердловской области на 47%. Об этом заявил директор департамента ведомства Роман Некрасов на совещании в Совете Федерации. По его словам, с 20 июля по 14 сентября средняя цена топлива в целом по стране выросла на 27%.
На прошлой неделе правительство РФ временно ограничило
экспорт бензина и дизельного топлива из страны для стабилизации розничных цен. Ранее кабмин принял решение увеличить нормативы поставок автомобильного топлива на биржу.