Прогнозы сушат урожай

На прошлой неделе глава Минсельхоза России Оксана Лут объявила о том, что ведомство ожидает потерю урожая из-за грядущей засухи. Это при том, что аграрии еще не оправились от заморозков, которые затронули более 1 млн га посевных площадей. В связи с засушливым летом министерство ожидает недобора по зерновым в сравнении с прошлым годом. Но кроме зерна аграрии рискуют недосчитаться и овощей с открытого грунта. Эти культуры требуют регулярного полива, а с последней засухи в 2021 году работы по мелиорации участков не продвинулись далеко вперед. А отечественная отрасль по производству дождевальной техники сильно зависит от импортных комплектующих.Текущую оценку ситуации в сельском хозяйстве глава Минсельхоза России Оксана Лут дала в эфире телеканала «Россия-24». По ее словам, вследствие заморозков погибло более 1 млн га посевов, еще 700 тыс. пострадали.«Тем не менее, это не является предпосылкой для изменения нашего прогноза. Прогноз у нас изначально составлял 132 млн т зерновых (в 2023 году было собрано 142,6 млн т зерновых — прим. ред.). Здесь мы считаем, благодаря работе наших сельхозтоваропроизводителей, с учетом того пересева, который они сделали, мы считаем, что мы выйдем на указанные цифры», — сказала Оксана Лут.В настоящее время, по ее словам, у министерства вызывает опасения ситуация на юге, в центральных районах страны и в Поволжье. Сюда подступила засуха, и если в ближайшее время не пройдет дождь, то Минсельхозу придется корректировать прогноз. По всей видимости — в сторону уменьшения. Следует отметить, что для свердловских аграриев начало сезона пока складывается благоприятно. Майские заморозки практически не повредили посевы, сильного дефицита осадков на Среднем Урале не наблюдается.Опасения главы ведомства за перечисленные регионы объяснимы, если посмотреть на то, сколько посевных площадей оборудованы системами мелиорации и орошения. По состоянию на 1 января 2021 года, по данным департамента мелиорации Минсельхоза России, мелиоративный фонд составлял 9,47 млн га (из них 4,69 млн га — орошаемые земли), а общая площадь посевных площадей — 77,8 млн га. К 2024 году сеяли уже на площади 84,5 млн га. В комитете Госдумы по агарным вопросам и вовсе заявляли, что на искусственном орошении находятся 4-4,5 млн га.В связи с прошлыми засухами в ведомстве пообещали нарастить расходы на работы по мелиорации посевных площадей. В 2022-2024 годах на эти цели изначально закладывали 94,3 млрд руб. При этом 45 млрд руб. планировалось потратить только в 2022 году. Но планы изменились, и потратили только 25 млрд руб. В оборот за счет мелиоративных мероприятий ввели 400 тыс. га земель. То есть прибавка к общим сельхозугодиям не сильно большая.Еще один способ борьбы с засухой — применение дождевальных машин. Но и здесь ситуация складывалась не лучшим образом. По состоянию на 2020 год, по данным департамента мелиорации, весь парк дождевальной техники насчитывал 11 тыс. 826 единиц, что хватало на обработку 640 тыс. га. Системы микроорошения (капельный полив) при наличии 3 тыс. 198 комплектов обеспечивали полив до 100 тыс. га. Поверхностный полив проводится на площади орошаемых земель 770 тыс. га, в том числе орошение риса — 185 тыс. га. Любопытно в этих данных, что машин отечественного производства насчитывалось 5 тыс. 177 единиц, то есть меньше половины. Сами аппараты, выпускаемые российскими производителями, сложно назвать полностью отечественными. На ряде предприятий налажено корпусное производство дождевальных машин барабанного типа. Ответственные узлы (редукторы и турбины) до 2022 года были итальянского производства. На засилье импортной техники обращали внимание и в Минсельхозе России. Складывалась ситуация, что, когда у российской техники выходил из строя итальянский шланг, было дешевле заказать новый аппарат, чем искать к нему комплектующие.Следует также отметить, что еще в 2005 году общий парк составлял 20 тыс. 571 агрегат. То есть за 15 лет общее количество дождевальных машин сократилось в два раза, что говорит о недостаточности финансирования программы. Да и сами аграрии на это не раз указывали. Например, в 2014 году свердловские аграрии получали от государства компенсацию на покрытие до 50% затрат на мелиорацию. Когда это предложение свернули, уральские сельхозпроизводители отказались на время от этой роскоши. Впрочем, для ставропольских аграриев предложение более щедрое — им компенсируют 80% затрат, что вполне объяснимо — этот регион одна из «житниц» страны. Свердловская область исторически относится к зонам рискованного земледелия.На сегодня применение дождевальных машин для аграриев совсем недешевое удовольствие. К примеру, использование широкозахватных стационарных аппаратов потребует вложений из расчета 315 тыс. руб. в год в среднем по стране. Во столько же обойдется применение систем капельного орошения. А сельхозпроизводители в настоящее время крайне стеснены в средствах на фоне удорожания комплектующих, вакцин, удобрений и так далее. Вдобавок к этому эхом отдаются проблемы со сбытом зерна в 2022-2023 годах.Поэтому на сегодня Минсельхозу России остается только корректировать прогнозы. Маневров для экстренной закупки недостающей техники у ведомства нет и не ожидается. Другой вопрос, что пострадать от ожидающейся засухи могут не только зерновые (акцент на них всегда был как на экспортном товаре). Свердловчане по 2020-2021 годам помнят, как жара может уничтожить тысячи гектаров картофеля и других овощей с открытого грунта, которым нужен регулярный полив.Впрочем, здесь проблема решаема за счет профицита производства на Среднем Урале и нехватки модернизированных овощехранилищ. В прошлые годы из-за этого свердловским аграриям приходилось за бесценок избавляться от излишков с полей, сбывая их в другие регионы. Но если в текущем году установится затяжная засуха на части территории страны, то у свердловских сельхозпроизводителей появится возможность подзаработать.