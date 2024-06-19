Меньше, но лучше

Материалы по теме

В Свердловской области площадь ярового сева составила 500 тыс. га в 2024 году

УрБК, Екатеринбург, 19.06.2024. Свердловские аграрии завершили посевную кампанию. Площадь ярового сева составила почти ...

Аграрии Свердловской области на площади более 20 тыс. га обработали от болезней 7,8 тыс. тонн семян зерновых культур

УрБК, Екатеринбург, 26.04.2024. Аграрии Свердловской области приступили к полевым работам. На площади более 20 тыс. га ...

Свердловские фермеры смогут получить более 175 млн рублей субсидий в 2024 году

УрБК, Екатеринбург, 10.01.2024. В 2024 году в рамках в рамках программ «Агростартап» и «Развитие семейной фермы» из ...

На Среднем Урале в текущем сезоне засеяли 500 тыс. га сельскохозяйственных земель

УрБК, Екатеринбург, 04.07.2023. На Среднем Урале подвели итоги посевной кампании, которая завершилась в последние дни ...

В Свердловской области стартовала посевная кампания

УрБК, Екатеринбург, 02.05.2023. Свердловские сельхозпроизводители начали весенний сев. В этом году посевные площади ...