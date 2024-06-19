Меньше, но лучше

Свердловские аграрии закончили посевную кампанию. О том, почему в этом году было посеяно зерновых и картофеля меньше, чем в 2023 году, а также о других итогах посевной рассказали на пресс-конференции министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Анна Кузнецова и директор Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра УрО РАН член-корреспондент РАН Никита Зезин.
«В этом году посевная кампания в целом прошла штатно. Никаких проблем с обеспечением сельхозтоваропроизводителей техникой, семенами, минеральными удобрениями, средствами защиты растений, всеми необходимыми материалами отмечено не было», — резюмировала А. Кузнецова.
По ее словам, в этом году на посевные работы свердловские аграрии вышли чуть позже, чем в 2023 и 2022 годах, что было обусловлено майскими заморозками. Но в целом в сравнении со статистикой 10-15 лет посевная кампания в Свердловской области прошла в стандартные агрономические сроки.
Парк техники, задействованной свердловскими аграриями на посевной, составил около 8 тыс. единиц. Посевная площадь под яровой сев в 2024 году сохранилась на уровне 2023 года (около 500 тыс. га). По словам А. Кузнецовой, сельхозтоваропроизводители в этом году уменьшили площадь засева зерновых культур и картофеля в пользу кормовых технических культур. Овощей открытого грунта при этом было посажено столько же по площади, сколько и в 2023 году.
«Это связано с тем, что наше сельское хозяйство в первую очередь ориентировано на скотоводство. Для животных нужны сочные корма в большом объеме. Чтобы обеспечить их кормами на весь сезон, аграрии производят культуры, необходимые для производства кормов», — объяснила министр. Как рассказал на той же пресс-конференции Н. Зезин, многолетние травы в этом году были посеяны на площади 155 тыс. га. Он положительно оценил качество выросшей люцерны и клевера, рассказав, что заготовка сырья для сенажа уже началась.Грядущий урожай
Как говорилось выше, картофеля в 2024 году аграрии посеяли меньше на 1 тыс. га, чем в 2023 году.
«Но мы рассчитываем на высокую урожайность. Мы должны произвести в общей сложности порядка 250 тыс. т картофеля и 44 тыс. т овощей открытого грунта», — дала прогноз министр.
Продолжая тему грядущего урожая, Н. Зезин отметил, что майские заморозки негативно повлияли на завязь яблонь и груш, поэтому осенью 2024 года их урожай ожидается в объеме 70% от планируемого. С другой стороны, продолжил эксперт, хороший урожай уже показали жимолость и земляника уральского сорта «Алтын». Что касается урожая зерновых, эксперт отметил, что уборка начнется во второй декаде августа, чтобы успеть до сезона дождей. Также ученый предупредил свердловских садоводов о всплеске активности колорадских жуков в этом году.Импортозамещение
Один из вопросов журналистов касался импортозамещения в области селекции семян для посевной. А. Кузнецова ответила, что правительство региона в данном направлении придерживается программы Минсельхоза РФ по импортозамещению семян импортной селекции до 2030 года.
«Если говорить о зерновых культурах, о кукурузе, то там практически 100% обеспечено семенами российской, в первую очередь уральской, селекции. Картофель у нас используется и импортной, и отечественной селекции. Мы постепенно повышаем процент российской селекции», — рассказала министр АПК, уточнив, что пока у Свердловской области сохраняется высокая зависимость от семян моркови, свеклы и капусты импортной селекции. На долю отечественных семян приходится около 5-7% от всего объема посеянных в 2024 году семян. Однако к 2030 году планируется довести этот показатель до 30%.
Доля семян яровой пшеницы отечественной селекции в общем объеме посеянных семян составила 49%, овса — 70%, ячменя — 30%. Что касается кормовых культур, то доля семян клевера и люцерны уральской селекции в посевной составила 60%.Финансирование
Общий объем потраченных свердловскими аграриями средств в ходе посевной в этом году составил 5 млрд руб., отметила А. Кузнецова. Часть средств сельхозтоваропроизводителям компенсировало субсидиями правительство региона. Оставшиеся затраты пришлись на долю собственных средств и кредитов.
В 2024 году правительство Свердловской области предусмотрело в бюджете около 5 млрд руб. в виде субсидий и грантов на развитие для аграриев по 33 направлениям АПК. В первую очередь акцент делается на молочном скотоводстве и племенном деле, отметила министр. Также в приоритете у правительства растениеводство в части высоких селекционных достижений (к примеру, закупка селекционных семян, которые дадут хорошую урожайность в условиях Среднего Урала). Кроме того, в этом году аграрии смогут получить субсидии на покупку новой сельскохозяйственной техники. По словам министра, правительство области в 2024 году выделило около 500 млн руб. технических субсидий на закупку 400-500 единиц техники.
Ранее УрБК писал
, что свердловское правительство запланировало выделить более 175 млн руб. субсидий для свердловских фермеров в 2024 году в рамках программ «Агростартап» и «Развитие семейной фермы» из федерального и областного бюджетов. Всего в России в 2024 году планируется направить около 8 млрд руб. на субсидии для фермерских хозяйств. В программе «Агростартап» введен минимальный размер гранта в размере 1,5 млн руб.