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На Среднем Урале в текущем сезоне засеяли 500 тыс. га сельскохозяйственных земель

УрБК, Екатеринбург, 04.07.2023. На Среднем Урале подвели итоги посевной кампании, которая завершилась в последние дни июня. В этом году площадь посевных земель составила 499,9 тыс. га, рассказала министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Анна Кузнецова на пресс-конференции, прошедшей в Екатеринбурге.

Министр уточнила, что из всего объема посевных площадей 352 тыс. га было отдано под зерновые и зернобобовые культуры, 38,2 тыс. га — под технические культуры, 32,5 тыс. га — под кукурузу, 53,2 тыс. га — под однолетние травы, 8,2 тыс. га — под беспокровные травы, 14,2 тыс. га — под картофель, 1,2 тыс. га — под овощи открытого грунта.

«Особо хочу отметить, что в этом году мы добавили посевные площади под картофель на 0,4 тыс. га. Также добавили зерновые, зернобобовые культуры и кукурузу на корм, то есть то, что традиционно выращивают аграрии, чтобы сформировать кормовую базу для сельскохозяйственных животных», — рассказала Анна Кузнецова.

Она также отметила, что в этом году посевная в ряде районов области растянулась из-за погодных условий. Тем не менее план по площади посевов был выполнен в срок. Для этого на полях работало более 8 тыс. единиц техники.

Министр также рассказала, что в текущем году аграрии планировали потратить порядка 5 млрд руб. на посевную кампанию.

«В эту сумму входят культурно-технические мероприятия, сама посевная, закупка ГСМ, оплата труда работников и приобретение семян. Замечу, что в этом году аграрии увеличили количество семян уральской и российской селекции для посевов. Часть денежных средств, потраченных на посевную, — это собственные деньги аграриев. И порядка 2,5 млрд руб. они взяли в кредитных организациях под льготный процент», — рассказала А. Кузнецова.

Она также добавила, что пожары в регионе не повлияли на работу аграриев. При этом уже отмечено, что урожай многолетних трав, выращиваемых на корм скоту, оказался в два раза ниже среднегодовых показателей из-за нестабильной погоды в регионе.

«Прогнозы делать рано. Основная уборочная кампания начнется в августе. Надеемся, что прошедшие дожди позволят растениям набрать рост», — добавила спикер.

Анна Кузнецова также отметила, что роста цен на овощи в этом году в регионе не ожидается, поскольку запасы на складах стали заканчиваться только в июне, поэтому дефицита этого вида продукции не наблюдается.
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