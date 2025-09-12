Свердловские аграрии взяли темп

Свердловская область вышла на решающий этап сельскохозяйственной кампании 2025 года. По данным регионального МинАПК, валовой сбор зерновых уже превысил 216,4 тыс. т. Такие цифры озвучило правительство региона. Темпы уборочной кампании позволяют говорить о возможности достижения плановых показателей, несмотря на сложные погодные условия начала сезона. Особенно интенсивно работы ведутся в Каменском, Камышловском и Тугулымском районах.Аграрии региона собрали с полей 216,4 тыс. т зерна, 27,3 тыс. т картофеля и 5,8 тыс. т овощей открытого грунта. Всего в рамках уборочной кампании земледельцы соберут урожай яровых культур с площади более 300 тыс. га.В регионе семенами местной селекции засеяна практически вся площадь зерновых полей, в том числе пшеницей — более 97%, ячменем — 97% и овсом — 100% злаковых полей региона.Задействовано более 1,2 тыс. ед. сельхозтехники. На полях в настоящее время работают свыше 3 тыс. механизаторов и аграриев. Суточный намолот достигает 8-10 тыс. т. Особое внимание уделяется заготовке кормов, уже заготовлено: 150 тыс. т сена, 400 тыс. т сенажа, 280 тыс. т силоса.Всего в 2025 году аграрии Свердловской области обрабатывают более 760 тыс. га земли, почти половина из которых засеяна кормовыми культурами. Зерновые и зернобобовые составляют 43,6%. Картофель и овощи открытого грунта выращивают на площади 12,5 тыс. га. По сути, аграрии вышли уже на экватор уборочной.«На сегодняшний день наши аграрии собрали 42,5 тыс. тонн. Уборочная кампания в разгаре, и впереди еще много работы, однако уже можно сказать, что урожайность в этом году высокая. Она составляет, в среднем, 225 центнеров с одного гектара. Сейчас мы по поручению губернатора Свердловской области Дениса Паслера дорабатываем механизм предоставления субсидий производителям картофеля, чтобы оказать им дополнительную поддержку из регионального бюджета в 2025 году, на эти цели запланировано 27 миллионов рублей», – рассказала и.о. министра агропромышленного комплекса и потребительского рынка (МинАПК) Свердловской области Анна Кузнецова.Глава региона Денис Паслер уже отметил, что первые сборы урожая дали результат, который отразился на ценниках. В первую очередь, в регионе ощутимо подешевел «борщевой» набор.«Свердловские аграрии собрали более 216 тысяч тонн зерновых, 27 тысяч тонн картофеля, почти 6 тысяч тонн овощей открытого грунта и чуть меньше 1 тысячи тонн технических культур. Как только в регионе прекратятся дожди, темпы уборки будут увеличены. Но уже сегодня мы видим эффект от сбора урожая: цены на овощи на прилавках магазинов в Свердловской области снизились. Так называемый «борщевой набор» подешевел относительно осени прошлого года на 20% и сейчас составляет 188,5 рублей», — отметил Денис Паслер.Позитивную для свердловских потребителей динамику фиксирует Свердловскстат. Согласно данным мониторинга, с 25 августа по 1 сентября средняя стоимость картофеля составила 40,44 руб. за кг, что на 18,3% меньше по сравнению с предыдущей неделей (49,82 руб. за кг).Морковь подешевела на 13,6%, до 47,5 руб. за кг. Средняя цена на белокочанную капусту за неделю снизилась на 12,16%, до 29,05 руб. за кг, лук к сентября подешевел до 45,21 руб. за кг (-9,2%). Свекла за неделю подешевела на 8,9%, до 40,39 руб. за кг.При этом губернатор Свердловской области, несмотря на ударные темпы работы в полях, поручил обеспечить круглосуточный мониторинг хода уборочной, в том числе, своевременный подвоз топлива и подготовку зернохранилищ к приему урожая.Следует напомнить, что на поддержку агропромышленного комплекса в 2025 году запланировано порядка 5 млрд руб. Благодаря выделенным средствам земледельцы проводят подкормку многолетних трав, закупают семена и формируют необходимый для уборочной кампании запас топлива и горюче-смазочных материалов.Помимо этого областные власти принимают меры для укрепления кадров агропромышленного комплекса региона. Так, в начале сентября Денис Паслер принял решение о выделении средств на «подъемные» для начинающих аграриев.«Молодые сотрудники организаций агропромышленного комплекса или крестьянско-фермерских хозяйств с высшим образованием смогут получить 300 тысяч рублей, а специалисты, имеющие среднее профессиональное образование, — 200 тысяч рублей, на обустройство быта. Грамотные, высококвалифицированные специалисты нужны каждому современному селу Свердловской области. Поступательно решаем эту задачу», — отмечал губернатор в своем Телеграм-канале.При сохранении текущих темпов уборочная кампания может быть завершена в оптимальные агросроки. В МинАПК региона рассчитывают, что валовой сбор зерна позволит не только обеспечить внутренние потребности, но и создать необходимые переходящие запасы. Предпринимаемые властями региона меры позволяют Свердловской области оставаться флагманом сельского хозяйства, как в УрФО, так и по всей стране.По сути, благодаря успешному прохождению сезона на Среднем Урале и во всем Уральском федеральном округе стране удастся компенсировать потери по кормовым культурам, которые возникли из-за засухи в Ростовской области и Красноярском крае.