Свердловские аграрии выполнили 85% от плана по заготовке кормовых культур

УрБК, Екатеринбург, 18.09.2025. Аграриям Свердловской области будет направлено 500 млн руб. для частичной компенсации ...18.09.2025 Свердловские аграрии взяли темп
Уборочная страда на Среднем Урале проходит без перебоев ...12.09.2025 В Свердловской области собрали более 216 тысяч тонн зерновых
УрБК, Екатеринбург, 12.09.2025. В Свердловской области в разгаре уборочная кампания. Об этом в своем Телеграм-канале ...10.06.2025 На Среднем Урале завершается посевная кампания
УрБК, Екатеринбург, 10.06.2025. На Среднем Урале яровой сев выполнен на 85% запланированной площади, аграрии уже ...27.06.2011 Министр сельского хозяйства Свердловской области Илья Бондарев: Погодные условия позволяют надеяться на реализацию планов по заготовке кормов
УрБК, Екатеринбург, 27.06.2011. Свердловские аграрии приступили к заготовке кормовых культур, сообщает пресс-служба ...