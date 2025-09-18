УралБизнесКонсалтинг
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Вчера, 11:35

Свердловские аграрии выполнили 85% от плана по заготовке кормовых культур

УрБК, Екатеринбург, 22.09.2025. Свердловские аграрии заготовили 1,4 млн кормовых культур, это 85% от плана по заготовке сенажа, силоса и сена до следующего лета. Об этом сообщил в личном телеграм-канале глава региона Денис Паслер.

«Сбалансированная кормовая база напрямую влияет на общий надой молока в регионе. Сейчас он составляет 600 тыс. т, по итогам года планируется выйти на отметку в более 870 тыс. Это выше показателя прошлого года. Обеспечивая молочное стадо и предприятия качественным сырьем, Свердловская область сохраняет свои позиции в десятке российских регионов по производству молока», — сообщил Д. Паслер, уточнив, что многолетними и однолетними растениями засеяно свыше 360 тыс. га полей области.

Добавим, по данным регионального МинАПК, валовой сбор зерновых на сегодняшний день уже превысил 216,4 тыс. т. Темпы уборочной кампании позволяют говорить о возможности достижения плановых показателей, несмотря на сложные погодные условия начала сезона. Особенно интенсивно работы ведутся в Каменском, Камышловском и Тугулымском районах.

Ранее губернатор Свердловской области Денис Паслер распорядился направить аграриям Свердловской области 500 млн руб. для частичной компенсации затрат на купленные в 2025 году комбайны, тракторы и другую технику.

В целом в 2025 году на поддержку аграриев из регионального и федерального бюджетов направлено порядка 5 млрд руб., включая субсидии производителям молока.
