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Вчера, 13:33

На Среднем Урале завершается посевная кампания

УрБК, Екатеринбург, 10.06.2025. На Среднем Урале яровой сев выполнен на 85% запланированной площади, аграрии уже приступили к уборке кормовой культуры — люцерны. Об этом написал в личном Telegram-канале врио губернатора Свердловской области Денис Паслер.

Он напомнил, что в нынешнем году сельхозпредприятиям предстоит обработать и засеять более 760 тыс. гектаров земель, причем около половины площадей будут заняты кормовыми культурами. Агропроизводители рассчитывают собрать свыше 1 млн т сенажа, более 750 тыс. т силоса и порядка 180 тыс. т сена. Эти мероприятия позволят создать достаточные резервы кормовой базы для содержания скота.

«Одними из первых на уборку кормовых вышли работники колхоза «Урал» в Ирбитском районе. В колхозе кормовыми культурами — люцерной, кукурузой и однолетними травами — засеяно порядка 4 тыс. га», — отметил Д. Паслер.

Напомним, что посевная кампания в регионе началась в мае текущего года. Ранее Денис Паслер дал поручение МинАПК региона усилить работу по обновлению парка сельхозтехники и нарастить объемы ее закупок, а также принять меры по устранению кадрового дефицита в сельском хозяйстве.
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