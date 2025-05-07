На Среднем Урале завершается посевная кампания

В нынешнем году аграрии планируют засеять более 760 тыс. га ...05.05.2025 В Свердловской области началась посевная кампания
На Среднем Урале началась посевная кампания, в ходе которой планируется засеять более 760 тыс. гектаров земли. Об это ...05.05.2025 В Свердловской области началась посевная кампания
УрБК, Екатеринбург, 05.05.2025. На Среднем Урале началась посевная кампания, в ходе которой планируется засеять более ...25.04.2025 Денис Паслер поручил усилить работу по обновлению техники и устранению кадрового дефицита в сельском хозяйстве
УрБК, Екатеринбург, 25.04.2025. В Свердловской области в ходе посевной компании этого года засеют 760 тыс. га земли. Об ...06.05.2022 В Свердловской области стартовала посевная кампания
УрБК, Екатеринбург, 06.05.2022. В Свердловской области стартовала посевная кампания. В этом году посевные площади ...