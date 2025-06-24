Свердловские аграрии приступили к покосу

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В Свердловской области завершилась посевная кампания

Свердловские аграрии завершили посевные работы в полях, сообщает департамент информполитики региона. Яровым севом в ...

На Среднем Урале завершается посевная кампания

УрБК, Екатеринбург, 10.06.2025. На Среднем Урале яровой сев выполнен на 85% запланированной площади, аграрии уже ...

На Среднем Урале началась посевная

В нынешнем году аграрии планируют засеять более 760 тыс. га ...

Свердловские аграрии превысили годовой план по сбору урожая

УрБК, Екатеринбург, 07.11.2024. Свердловские аграрии превысили план по сбору урожая в 2024 году. Об этом на заседании ...

В Свердловской области во второй декаде августа стартует уборочная кампания яровых культур

УрБК, Екатеринбург, 09.08.2024. В Свердловской области во второй декаде августа стартует уборочная кампания. Готовность ...