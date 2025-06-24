Свердловские аграрии приступили к покосу

В Свердловской области сельхозпроизводители приступили к сбору кормовых культур. На текущий момент ими собрано 141,3 тыс. т сенажа, 4 тыс. т силоса и 421 т сена. Первым к уборке приступил колхоз «Урал» в Ирбитском районе, сообщил
глава региона Денис Паслер в своем Telegram-канале.
Д. Паслер сообщил, что в колхозе кормовыми культурами занято более 4 га. Работники колхоза в первую очередь приступили к уборке люцерны — важного компонента рациона животных. Также им предстоит собрать кукурузу и однолетние травы. Глава области подчеркнул важность кормовых культур для животноводства региона.
«Животноводство — ключевая отрасль в сельском хозяйстве нашего региона. Сельхозпредприятиям Свердловской области нужно заготовить более миллиона тонн сенажа, свыше 750 тыс. т силоса и 180 тыс. т сена. Это позволит сформировать кормовую базу для скота на будущие зиму и весну», — отметил Д. Паслер.
Отметим, что уборочная кампания в текущем году началась на две недели позже срока из-за сильных дождей. При этом, по заявлению аграриев, на качестве однолетних трав это не сказалось. Наоборот, обильный полив положительно отразился на их росте.
Министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Анна Кузнецова сообщила, что качественные корма необходимы для молочной отрасли, которая является драйвером развития сельского хозяйства в регионе. По ее словам, общий объем сельхозпродукции, производимый областью, к 2023 году планируется увеличить на 25%.
Отметим, что в прошлом году было заготовлено 1,2 млн т сенажа, 812 тыс. т силоса и 160 тыс. т сена, что позволило полностью обеспечить кормом поголовье скота. В нынешнем году кормовые культуры заняли около половины от общей посевной площади, которая составила более 760 га.
Посевная компания в регионе уже завершилась
. Яровым севом было занято 470 тыс. га, зерновыми и бобовыми культурами — 310 тыс. га, масличными культурами – 58 тыс. га, картофелем и другими овощами — около 12,5 тыс. га. В работах по засеву приняли участие более 7,5 тыс. ед. сельхозтехники, включая трактора и плуги, культиваторы и комбинированные почвообрабатывающие машины, дисковые бороны, сеялки и посевные комплексы.
Напомним, что по итогам 2024 года свердловские аграрии превысили план по уборке урожая, собрав 806,4 тыс. т зерна, что на 108,9 тыс. т больше, чем в предыдущем году. Также с полей было собрано 231,1 тыс. т картофеля и 33,1 тыс. т овощей открытого грунта.
Отметим, что ранее глава региона Д, Паслер дал указание МинАПК усилить работы по развитию агропромышленного комплекса. В частности, нарастить закупки сельхозтехники. Так, в нынешнем году, по словам А. Кузнецовой, будет приобретено до 1,5 тыс. единиц техники, в том числе 122 трактора, 32 зерноуборочных комбайна, 12 кормоуборочных комбайнов, 15 опрыскивателей и 40 косилок.
Работы по развитию агропромышленного комплекса региона ведутся в рамках нового нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Помимо обновления парка сельхозтехники, они предусматривают меры по снижению кадрового дефицита. Так, например, аграрии получают субсидии на ремонт и оборудование специализированных классов в школах региона.
Также для увеличения кадрового потенциала сельхозпроизводителям из бюджета региона компенсируется часть затрат на обучение и повышение квалификации сотрудников. Помимо этого, в целях борьбы с дефицитом кадров в сельхозотрасли Д. Паслер предложил увеличить число профильных агроклассов в колледжах и вузах Среднего Урала.
Стоит отметить, что работа властей по поддержке сельхозтоваропроизводителей не ограничивается помощью с техникой и решением кадровых проблем. В регионе принят закон о продовольственной безопасности. Действует весьма широкий перечень льгот и программ государственной поддержки для аграриев, в частности, программа государственной политики в сферах АПК и потребительского рынка.
В текущем году на поддержку свердловских аграриев направят около 5 млрд руб., в том числе 25 млн руб. будет выделено на новый региональный проект «Кадры в агропромышленном комплексе», который предусматривает реализацию программы профориентации для студентов и школьников с помощью проведения экскурсий и знакомства с достижениями сельскохозяйственной отрасли на полях выставки «Урал-Агро».